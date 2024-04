Astrología y bienestar en tiempos de eclipses

CREDITO CARAS

También conocida en el mundo digital como MARISASTRO, Marisa es una apasionada de la geometría sagrada, terapia del color y mándalas además de ser Coach de Acompañamiento y Autora. Desde muy temprana edad, mi interés por las constelaciones, los misterios insondables del universo y la espiritualidad me llevaron a transformar mi pasión y curiosidad en una carrera llena de aprendizaje.

Inicialmente, estudié y apliqué estas disciplinas para mí misma y obtuve efectos increíbles que me llevaron a expandir mi mente y mi visión de la vida. Seguir educándose y años después, al combinar estas terapias con el accountability coach (coaching de acompañamiento), la práctica y los resultados se volvieron aún más tangibles y significativos. Esto me súper motivó y me empoderó aún más para transmitir mis conocimientos y así ayudar y acompañar con este método a otras personas a descubrirse, ejercer el amor propio y a vivir desde su máximo potencial. Con más de dos décadas de experiencia, hoy, mi método de trabajo es la combinación sinérgica de estas técnicas y mi perspectiva holística promueve el crecimiento personal y la transformación consciente en la vida de mis consultantes, amigos, y seguidores digitales.

Me gusta presentar la Astrología de forma simple, clara y desmitificando para que sea accesible y útil para todos. La Astrología no es superstición, ni un sistema de creencias aislado, sino que forma parte integral de nuestra historia cultural y filosófica. La Astrología ha acompañado al hombre a lo largo del tiempo. El mundo, las épocas, el nivel de consciencia y las prioridades humanas han cambiado y evolucionado desde siempre, sin embargo, el insight (la visión) y la sabiduría de la Astrología se mantienen. Hoy, el análisis de la Astrología se convirtió en un recurso efectivo y de alto valor para la reflexión personal y la comprensión de las tendencias psicológicas y emocionales de cada persona. Se interpreta como un lenguaje que ayuda a dilucidar y a encauzar el “Yo”, en lugar de ser vista sólo como un canal profético o un dictado del destino.

La carta astral muestra los potenciales, los desafíos y las inclinaciones de cada uno de nosotros. Es de gran importancia revelarlos y entenderlos para gestionar nuestra vida de manera auténtica y consciente. La clave para esto es trabajar en descubrirnos, conocernos a nosotros mismos y aceptarnos. Esta fase te va a dar claridad de propósito. Aunque salir de la zona de confort implica desafíos, al entender tu carta natal y combinarla con herramientas de coaching para acompañarte en todo este proceso, se abre una puerta mágica hacia la integración de la personalidad, la transformación y el empoderamiento. Una de las ventajas de todo esto es que dejás de ser una víctima de las circunstancias, y pasás a tomar el control de tus decisiones con información poderosa sobre vos mismo y desde una perspectiva renovada y genuina, marcando un punto de inflexión donde el deseo de vivir tu mejor versión te impulsa y ya no hay retorno. En esta instancia, la superación, la libertad personal ante las posibilidades y el avance son inevitables.

Para manifestar esta transformación debe existir lo que será la base del logro, y que para mí son 3 “pilares indestructibles”. Sin ellos estaríamos haciendo castillos en el aire. El primer pilar es la Toma de Consciencia (ser consciente de la situación actual y de lo que se hay que traer a la luz para cambiar), el segundo pilar es la Apertura (estar receptivo a nuevas experiencias y pensamientos) y el tercer pilar es el Compromiso (dedicar el 100% de vos mismo, desafiar retos internos y tomar medidas para cumplir los objetivos pactados). Estos pilares son la piedra angular para abrazar el cambio y existir en coherencia con tu esencia, tus emociones, tu mente, tu cuerpo, las energías astrales latentes y tu impulso vital reflejando tus valores y aspiraciones verdaderas.

En esta nota, quise introducirme en la Astrología y cómo aplicarla en la evolución personal consciente justamente porque estamos en una temporada vibrante de eclipses, grandes configuraciones planetarias y aspectos astrológicos relevantes. El año astrológico se inició con la entrada del Sol en Aries el día 19 de Marzo de 2024 y está marcado por una dinámica de cambios intensos tanto a nivel colectivo como individual. Acá te dejo resumidas y fáciles de entender las claves esenciales de estas energías que nos van a estar acompañando. Usá esta info inteligentemente para alinear tu mindset porque ahora es el momento de tener un plan, desafiar lo impredecible, ser valientes y optimistas, y dar el salto hacia nuestra nueva vida. El único camino es hacia adelante.

Claves Esenciales de las energías planetarias latentes:

Tomar conciencia del entorno y de uno mismo.

Afrontar y sanar vulnerabilidades, miedos y heridas.

Descubrir el propósito de vida personal.

Abrirse a nuevas formas de comunicarse y a nuevas oportunidades.

Voluntad de cambio.

Mente abierta ante lo imprevisto.

Innovar en el enfoque y soluciones.

Abrazar la transformación.

Manifestar en Abundancia.

