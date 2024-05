Marcos Ginocchio es el último ganador de Gran Hermano y cuenta con muchos fanáticos que ganó durante su paso por el reality. El salteño decidió mantener un perfil bajo y se encuentra alejado de los medios de comunicación. El modelo no participó en ninguna gala ni debate de esta edición del certamen, a diferencia de otros de sus compañeros.

Recientemente, Julieta Poggio reveló que tuvo un breve romance con el modelo después de haber sido "shippeados" por el público durante toda la temporada. Aunque la actriz aclaró que ella se enamoró y él no, lo cual llevó a que la relación no prosperara, pero que mantienen una gran amistad. El salteño apareció en las redes con un contundente mensaje y un video en la naturaleza sobre por qué se encuentra alejado del ojo público.

Una a una, todas las fotos que Marcos Ginocchio subió en su regreso a las redes sociales

El ganador de Gran Hermano fue sincero con sus seguidores y escribió: "Queria contarles que estuve viviendo momentos hermosos juntos a mi familia, la gente que amo, disfrutando todo lo que Dios me dio y me da. No siento que me falte mucho mas, como dije al principio del programa no busco la felicidad en la fama, ni en las cosas materiales, siento que tener las personas que mas amo a mi lado es suficiente, lo demás para mi siempre es y será todo pasajero".

"Quiero decirles que estoy muy bien y pronto me verán mas seguido, lo mas importante disfrutando, haciendo lo que a uno le gusta y lo que ama. Lo único importante es ser feliz no importa como y tratar de hacer feliz a la gente que uno quiere. Los quiero mucho, gracias por tantos mensajes de cariño y por apoyarme siempre en cada paso", cerró el Primo.

Después, Marcos Ginocchio decidió mostrar su día a día en el campo junto a su caballo y subió algunas imágenes que incendiaron las redes sociales. Inmediatamente, la publicación del Primo se llenó de likes y comentarios halagándolo. El salteño se limitó a describir: "Salta", mostrándose orgulloso de sus raíces.

AF.