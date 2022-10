Autogestión emocional: Vivir la vida que sueñas es posible.

CREDITO CARAS

¿Te gustaría vivir la vida de tus sueños?

Estoy segura que la respuesta a esta pregunta es SÍ. Por eso hoy te traigo un ejercicio de autogestión emocional (y datos interesantes) que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo y, cuando los aprendí y los empecé a aplicar en mí día a día, me aportaron mucho. Hoy te los quiero compartir.

Ejercicio de autogestión emocional.

El primer paso que debes dar es identificar cuál es la emoción que estás sintiendo y preguntarte qué experiencia o pensamiento creó ese estado emocional.

El segundo paso es que una vez identificada la situación o el pensamiento, reconozcas que si pudiste crear con tu mente el estado emocional, también lo PODES cambiar. En este paso quizás aparezcan pensamientos que te limiten y busquen condensar a las emociones en tu cuerpo, pero esos juicios que tu mente subconsciente desea conservar no son útiles, no sirve de nada seguir juzgándote o juzgando a otras personas. Como por ejemplo culparte por algo que hiciste o no hiciste, criticar a otra persona por algo que dijo o condenar a alguien porque no se comportó como vos realmente esperabas.

Hoy podés comenzar a soltar toda esa carga que no te pertenece.

El tercer paso es preguntarte si preferís tener razón y seguir creando esas emociones que te desagradan o estar en paz, tener la tranquilidad de que todo lo que haces está bien.

El cuarto paso es profundizar en la emoción que sentís ahora luego da los primeros pasos hacia la hacia la HABILIDAD emocional.

Observá qué hay detrás de la emoción actual seguramente encontrarás más.

NO te RESISTAS por un momento con la EMOCIÓN. No busques sentir algo mejor sólo permite sentir tal como es. Empezarás a sentir alivio e incluso Paz detrás de esa emoción de dolor. ¿ Por qué hay paz detrás de las emociones que rechazamos? Porque la Paz es nuestra esencia. Cuando dejamos de luchar y nos abrimos a las emociones estas se disuelven y podemos sentir lo que hay siempre en el interior de nuestro Ser .

La Paz y la tranquilidad de que todo está bien.

Repetí este ejercicio cuando estés condesada, confundida para tomar decisiones importantes y saber auto-gestionarte a nivel emocional.

Empezá a crear la vida que querés al levantarte haz tres inspiraciones por nariz, y comienza a hacer un escaneo de tu cuerpo, permitir sentirlo y comienza a visualizar como querés que sea tu dia, todo va a depender de vos como lo gestiones antes situaciones no esperadas, recordá la sensación de bienestar que generaste al levantarte y de como querés que sea ahora, vos sos la que tiene el control ahora.

Ser agradecida al inspirar mientras estés escaneando tu cuerpo sentirte plena , recordá que sos vos la arquitecta de tu día y sobre todo de tu vida y que haces con eso que tenés a partir de hoy.

Incluí hacer actividad física, tener una vida SOCIAL Y SEXUAL más activa, mejorar las relaciones y también algo no menor que es SONREÍR, es un ejercicio que ejercita tanto los músculos que rodean los ojos, el cuello y los maxilares y estimula los químicos de la felicidad de manera natural:

Oxitocina: conocida como la hormona de los vínculos emocionales, esta hormona aumenta la generosidad, la confianza los sentimientos de AMOR y de empatía, la excitación sexual y reduce el estrés. Ahora te preguntarás cómo comenzar a elevarla y es abrazando, meditando, mantener los pensamientos positivos, haciendo acciones solidarias.

Dopamina: es neurotransmisor que genera la sensación de BIENESTAR cuando cumplimos nuestras metas u objetivos, activando el llamado circuito de recompensa en nuestra conciencia. ¿Cómo elevarla? Cumpliendo objetivos a largo o corto plazo, descansar lo suficiente y sobre todo festejar los grandes o pequeños logros, beber la suficiente agua diaria, pasar tiempo al aire libre y sobre todo cantar y bailar tus canciones favoritas ( esto lo hago a diario) .

Endorfina: son consideradas la morfina del cuerpo como un analgésico natural, son las responsables en su mayoría del deseo, llegando así a ser inhibidoras del dolor, emocional y físico. También tienen un papel importante en los procesos relacionados con la atención y la memoria. ¿Cómo elevarla? Es trabajando en equipo, ríe, baila canta haz tus hobbys favoritos, lee, inspírate en lo que te haga bien y sume mucho para tu vida.

Serotonina: es un neurotransmisor que controla los estados de ánimo es responsable de la sensación de BIENESTAR, generando optimismo , buen humor, predisposición. En forma opuesta la serotonina inhibe el impulso agresivo, de violencia y de ira. ¿Cómo la elevo? Siendo agradecida, recordar momentos felices, haz ejercicios aeróbicos, sé bondadosa, disfruta de la naturaleza, observa cada detalle, cada sonido y sobre todo exponerte al sol y también trae beneficios.

Ahora que Sos consciente de todos los beneficios que puedes empezar a generar que vas a hacer por esa vida de tus sueños comenzando a gestionar emociones y simplemente SONREÍR Y ALGUNOS CONDIMENTOS MÁS que le agrega UN extra y beneficios para conquistarla.

Y como siempre digo “Si no es ahora, ¿Cuándo?”

Si quieres acompañamiento en comenzar a diseñar la vida que si quieres y comenzar a gestionar y cambiar de hábitos estoy hoy mismo para Ti.

