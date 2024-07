Camila Gismondi: A sus 45 años de Empresaria exitosa a Futura Competidora de Bikini Fitness

CREDITO CARAS

Una Historia de Transformación

A sus 45 años, Camila Gismondi la reconocida CEO del Primer Spa para Hombres de Argentina “Si Hombres” ha logrado conquistar varios de sus objetivos en la vida: Empresaria exitosa, con su negocio que se posiciona como una de las paradas preferidas para hombres argentinos y extranjeros que desean cuidarse, y, como madre, con sus 3 hijos que ya se encuentran mayores estudiando y trabajando lo cual la llena de orgullo.

Debido a esto en 2023, Camila decidió que era hora de embarcarse en una nueva aventura para poner a prueba su cuerpo y mente.

El Inicio del Cambio

Después de dedicar años a su negocio y familia, Camila sintió que era el momento de invertir en sí misma. Fue entonces cuando decidió entrenar con Pamela Pombo, una fisicoculturista y amiga. Este nuevo camino no solo implicaba un cambio en su rutina de ejercicios, sino también una transformación integral en su alimentación y estilo de vida.



“No todos los cambios son físicos, me cambió la vida. Mi salud mejoró, tengo más energía, fuerza y nuevas amistades. Este progreso me hizo un clic en la mente, ahora sé que tengo la determinación para lograr lo que desee. Por eso voy por más” comenta Camila a la vez que anuncia el inicio de su entrenamiento para competir como Bikini Fitness.



Desafío de 90 días y Nuevo Blog

En Julio del 20204 empezó su desafío: 90 días de entrenamiento para competir en Bikini Fitness y con el deseo de registrar su experiencia ha decidido documentar su recorrido en Blogs en su canal de youtube “camila gismondi” donde mostrará su día a día: Entrenamiento guiado por Pamela Pombo, alimentación de la mano del cheff privado Leandro Ledesma, y su estilo de vida entre su trabajo, hijos y vida social.



“Me voy a encontrar con muchos desafíos, pero nunca es tarde para reinventarse. Estoy decidida a intentarlo y disfrutar el camino. Mi meta es completar el entrenamiento y subirme al escenario. Todos tenemos el poder para cambiar nuestra vida, solo hay que animarse a intentarlo”



Su transformación de empresaria a competidora y bloguera de Bikini Fitness es un recordatorio de que el cambio es posible a cualquier edad y etapa de la vida. Entérate de todo en su canal de Youtube, instagram y tiktok @camila.gismondi