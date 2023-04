CREDITO CARAS

Carla, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

Surgió por una necesidad, la cuarentena del 2020 que todos conocemos. Mi marido me sugirió que empiece a dar clases en vivo por zoom sobre pastelería. Yo no lo creía posible, mi Instagram apenas empezaba, tenía muy poquitos seguidores, pero él me insistió y me hizo confiar en mí.

En apenas unos pocos meses me encontré dando clases en vivo por zoom a más de 80 personas de todo el mundo. Estoy muy agradecida. No solo pudimos encontrar una estabilidad económica sino que encontré mi vocación, dar clases y enseñar.

En la actualidad ya no doy clases en vivo por zoom, sino que grabamos las clases de pastelería en muy buena calidad y las vendemos a todo el mundo a través de mi web. Lo bueno es que los videos no caducan, lo pueden ver la cantidad de veces que quieran, desde cualquier parte del mundo, donde ya pasaron más de 5000 alumnos.

¿Qué servicios brindas?

En mi página web van a poder encontrar más de 20 clases disponibles de Pastelería, entre ellas Macarons, Roscas de Reyes, Huevos de Pascua, Navidad Especial Pan Dulce y recetas clásicas, Buttercream mi receta infalible, entre otras.

Y una clase completamente gratis de Pate a Choux (profiteroles) en excelente calidad con recetario y certificado de capacitación incluido para que puedan ver como es la dinámica de mis clases.

¿Cuáles son los desafíos que tienes de cara a los años venideros?

Mi próximo objetivo es poder escribir mi propio libro de recetas, con recetas clásicas de Pastelería.

Datos de contacto:

Instagram: @carlita.landa

YouTube: Carlitalanda

TikTok: Carlita.landa

Web: www.carlitalanda.com.ar