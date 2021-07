Casa Astral: los productos que tu hogar necesita

Casa Astral es un espacio formado por Eneas Fraccarolli, un emprendedor que buscaba ofrecer una experiencia de venta diferente, pensada en la satisfacción del cliente. En su marca se pueden encontrar una amplia variedad de productos de bazar, para el jardín y para decorar integralmente el hogar. Hoy conocemos más sobre ellos en esta entrevista.

“Todo comenzó en el año 2015 cuando a raíz de que mi hermana (recién recibida de la universidad) recibe una TV de obsequio de mis padres y yo decido poner en venta su viejo televisor y el mío para comprarme uno nuevo. En tan sólo 2 días logré mi cometido y me sentí muy cómodo haciéndolo. Esta situación me llevó a visualizar el comienzo del camino que me llevaría a fundar CASA ASTRAL”, destaca Eneas sobre sus comienzos.

Así fue como desde su garaje, el comerciante empezó a vender, de manera online, algunos pocos productos que podía conseguir en ese entonces. Actualmente, Casa Astral comercializa más de 500 artículos del rubro hogar y bazar, con más 50 mil operaciones por año.

¿Con qué productos cuentan actualmente?

En la actualidad contamos con gran variedad de productos para el hogar (electrodomésticos, calefacción, ventilación, etc.), para el jardín (parrillas, cortadoras y bordeadoras de césped) y también distintos elementos de bazar y camping.

¿Cómo se reinventaron con la pandemia?

Con la pandemia aprendimos a eficientizar la entrega de productos con envío a domicilio, mayoritariamente entregados en el mismo día de la compra o a más tardar en 24hs.

El cliente actual es muy exigente y si bien no estoy de acuerdo con ciertos niveles de ansiedad que se manejan, me veo en la obligación de guiar a mi empresa a cumplir con las exigencias actuales del mercado. Para poder lograr este objetivo, es necesario contar con un equipo de trabajo atento, dinámico y muy bien aceitado.

Eneas, ¿cuáles son las problemáticas que se deben resolver?

Las problemáticas más difíciles de resolver suelen ser cuestiones ajenas a nuestro negocio como el atraso que hay en Argentina en los servicios postales y de encomiendas.

Si bien es cierto que ha mejorado a la fuerza, debido al crecimiento del e-commerce, la verdad es que aún dejan mucho que desear. Quién transporte un producto debe ponerse en lugar del comprador. A nadie le gustaría que su compra sea golpeada o maltratada. La negligencia en estos servicios es frecuente y lamentablemente afecta a vendedores y compradores por igual.

¿Qué satisfacciones obtenés de tu trabajo?

La mayor satisfacción que me da mi trabajo es justamente la de poder generar empleo digno. Tengo la fortuna de poder compartir mis proyectos con amigos y familiares, en un ámbito de absoluta confianza, y pocas cosas me han generado tanta satisfacción como el hecho de poder resarcir a quien verdaderamente se esfuerza por trabajar y dar lo mejor de sí mismo.

En un equipo, cada pieza es fundamental y soy un fiel convencido de que el crecimiento sólo se logra en conjunto con constancia y sacrificio. El individualismo no conduce a ningún lado bueno. Varias empresas deberían cambiar la manera de llevar a cabo sus tareas y mejorar su trato con los trabajadores. Los tiempos han cambiado.

¿Cómo te proyectas a futuro?

A futuro, me proyecto elevando mi negocio a otro nivel, optimizando el flujo de trabajo para aumentar la eficiencia y mejorando la calidad del trabajo, tanto para los empleados como para los clientes.

Datos de contacto: WWW.ASTRALPRODUCTOS.COM - Instagram @casaastral - Tel/WhatsApp 1122958623 - Senillosa 1471, CABA.

Mirá el video de Casa Astral: