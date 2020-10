Cecilia González Mestre: potenciando la imagen femenina

Cecilia González Mestre se presenta en nueva nota con Revista Caras. La emprendedora lanzó en el 2018 la marca de diseños que lleva su nombre, reafirmando su compromiso con el mundo de la moda. En el día de hoy conversamos con ella, quien nos cuenta sobre sus proyectos y como ha afrontado este año de pandemia.

“Desde los inicios la marca se caracterizó por realizar diseños exclusivos de indumentaria femenina para fiestas y vestidos de novia.La realidad actual desafía constantemente a los emprendedores del mundo de la moda, generando grandes y profundos cambios que se aceleraron como consecuencia de la pandemia”, destaca Cecilia.

Este año y debido a la pandemia, la diseñadora tuvo que reinventarse, un desafío que aceptó con gusto. “La cuarentena me llevó a replantear y potenciar aspectos importantes de mi marca y logré encontrar una nueva faceta, concretando un proyecto que anhelaba desde los comienzos: incorporar diseños urbanos y una línea de pijamas”, afirma.

¿Qué te inspira a la hora de crear tus diseños?

La realidad es que la inspiración para mí se encuentra en cualquier lugar. No creo en algo puntual que me inspire, sino más bien “en momentos de inspiración”. Hay días en que los diseños fluyen y puedo plasmar fácilmente todas esas ideas; otras veces es necesario trabajar para encontrar la inspiración.Ella puede aparecer leyendo un libro, viendo una película, viajando, conversando con alguna amiga o clienta y escuchando sus necesidades, o viendo imágenes a través de las redes sociales, capturando las nuevas tendencias.

¿Qué has aprendido en estos años de profesión?

Me queda un largo camino por recorrer, pero en lo que ya fui transitando tuve experiencias increíbles que me enseñaron muchas cosas importantes del “fashionbusiness”. Antes que nada, vale aclarar, que emprender no es fácil en nuestro país, por lo que es necesario contar con un proyecto en el que confiemos plenamente y seamos perseverantes.

He aprendido a ser paciente, asumiendo riesgos y creciendo de a poco, a no desesperarme para lograr resultados rápidos y efímeros. También aprendí a delegar para poder crecer (algo que al principio es difícil en un trabajo tan personal), sumado a contar con un buen equipo de trabajo, ya que la multiplicidad de tareas que debe hacer una emprendedora puede sobrepasarnos con mucha frecuencia.

Aprendí a ser fiel a mí misma y a mis valores, ya que éstos funcionan siempre cómo una brújula en un camino que, a veces, puede ser avasallante como lo es el mundo de la moda. La clave de cualquier emprendimiento está en la perseverancia. No se trata sólo de a dónde queremos llegar, sino también de cómo recorrer ese camino, con mucha paciencia y con plena confianza en lo que somos y en lo que queremos lograr.

¿Qué buscas mostrarle al mundo con tus diseños?

Busco mostrar diseños que potencien la imagen de la mujer, mejorando su calidad de vida, haciéndola sentir mejor consigo misma. En un mundo globalizado, dónde avanza rápidamente el concepto de moda unisex, quiero mostrarle al mundo que todavía hay un nicho y un espacio donde las mujeres conservamos la femineidad.

¿Cuál consideras que es tu diferencial?

Existen millones de marcas de moda en el mercado actual, pero considero que en muchas de ellas vemos más de lo mismo. La clave es encontrar un punto de equilibrio entre la creatividad y la cuota de diseño que podemos aportar y los básicos que atienden a las necesidades del cliente. Esta cuota de creatividad no puede faltar.

¿Qué es lo que se viene de la marca?

Actualmente, me encuentro presentando la colección primavera-verano 2021a la que llamo“VIDA,La magia de los nuevos comienzos”. Hago referencia al espíritu del renacer propio de la primavera, cuando la naturaleza nos transmite esta hermosa energía y logramos reinventarnos. Pienso que es una de las grandes enseñanzas que nos está dejando la pandemia, volver a empezar, volver a lo simple y disfrutar la vida.

Presento en esta colección nuestra: Costura Urbana, una colección completa de diseños para todo el día y adaptables a distintos eventos sociales tanto de día como de noche, o simplemente para estar cómodas y bien vestidas en nuestro hogar. Son prendas de diario que llevan impreso el ADN de la marca: diseños artesanales, semi exclusivos y atemporales.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que te da tu trabajo?

Mis mayores satisfacciones son que mis clientas me elijan y confíen en la marca y tener un equipo de trabajo donde cada integrante pueda brindar su mejor versión.

¿Dónde podemos encontrar tus prendas?

Hoy contamos con una página web para que puedan conocer y comprar los diseños online desde cualquier parte del país.En San Miguel de Tucumán contamos con un showroom, en zona norte, para atender a nuestras clientas y asesorarlas personalmente.

Conoce más en www.ceciliagonzalezmestre.com.ar o en sus perfiles de Instagram y Facebook.

PH: María José Valdez.