Celeste Delise: Bailarina profesional de Salsa/ Coreógrafa / Instructora / Dance Coach

- ¿Qué característica personal considera que fue determinante para poder acompañar a sus alumnos desde el coaching?

He sido bailarina desde muy pequeña y profesora de baile desde hace más de 20 años. Esa experiencia, y mi pasión por el baile, son las que me permiten conocer mejor a mis alumnos y brindarles lo que necesitan, ya sea confianza, diversión, entrenamiento físico y mental, sociabilizacion, adrenalina. Porque no todos buscan lo mismo cuando toman clases de baile, pero sí todos necesitan ser motivados de alguna manera.

- ¿Qué aporta la visión femenina como guía en el proceso?

Son muchas las mujeres que se han animado a BAILAR a partir de la cuarentena y a través de la modalidad online, retomando eso que tenían como materia pendiente o que gracias a la tecnología les permite hacerlo en el horario que ellas quieren o pueden. Siempre me gustó trabajar con grupos de mujeres y creo que hoy, con mis cuarenta y pico, siendo madre de dos hijos pequeños y profesional del baile, podemos conectar desde la empatía. Les trato de mostrar que si una quiere puede hacerse el tiempo para bailar, para hacer lo que tanto nos gusta y nos hace felices. Bailar es un arte sanador y me encanta abrir esa puertita en la gente.

- ¿Qué es el éxito para usted en este tipo de coaching?

El éxito para mi es verlas disfrutar y mejorar clase a clase. Es verlas dar el 100 porciento. Es alentarlas a filmarse y ver sus videos en las redes, es alentarlas a competir, a exhibir. El éxito es verlas animarse siempre a un poco más. Amo ver a la gente bailar y disfrutar de la música, olvidándose de sus problemas, aunque sea por ratito. Porque como bien dice la canción, y yo lo adapto: "las penas se van bailando".

- ¿Con el fracaso se puede aprender? ¿Cómo hay que tomarlo?

Los fracasos son necesarios para corregir el rumbo, encontrar nuevos caminos y seguir intentando. Son puro aprendizaje si logramos dejar el enojo de lado y poder ver más allá.

- ¿De qué manera influyen en el coaching las experiencias vividas?

Agradezco a mis grandes maestros y a la vida por haber podido bailar en escenarios de China, EEUU, Europa y Latino América. En mi caso personal, trato de atesorar las experiencias vividas, aunque es muy importante la escucha atenta a las necesidades de nuestros alumnos que, claramente, son diferentes a las nuestras. Hay que reinventarse y capacitarse siempre.

