Cierre de ciclos

Con la función principal de no llevar al siguiente año, todo aquello que no fue o salió como queríamos.

¿Pero cómo puedo resolver en un mes, lo que no pude en once? Primero debes saber que nuestro cerebro se aferra a lo conocido, por más doloroso que sea, y cuando finalmente podemos dejar ir aquello que no nos contribuye, florecen emociones como la tristeza, la ira, la desesperación, pero sobre todo el miedo, que nos hace dudar si la decisiones que tomamos son las correcta.

El ser humano tiene como deporte, el culparse por todos los errores cometidos, e incluso inconscientemente encubrir en ella otras emociones y así “bloquearlas”.

Más allá de los recuerdos, que este tipo de cosas suele dejar en nosotros, es importante tomar conciencia de nuestra responsabilidad, aceptar la pérdida y ver el aprendizaje que esto te dejo, para poder así evitar repetir patrones no sanos y que nuestro cuerpo y mente quede encarcelado por ese pasado.

Es importante que tengas claridad, ya que desde la distancia tendemos a idealizar, por lo cual te recomiendo que a la hora de ver un suceso, lo hagas escribiendo. Hacelo, identificando en cuatro columnas; una donde recuerdes los problemas o conflictos que llevaron a este final, la siguiente tendrá las emociones que esos eventos desataron en ti, otra donde veas “sin juicio” la participación que tuviste en ello y por último ver qué aprendizajes o lecciones te ha dejado, con la conciencia de no volver a ser el/ la de antes, ya que fue ese el que te puso ahí.

Lee todo esto en voz alta y con mucha conciencia quema esa lista. La mente al no distinguir entre lo real y el imaginario, al verlo quemar, sentirá el alivio de poder verlo “morir”.

Los cierres de ciclos vienen acompañados por el duelo, pero también por la oportunidad de un nuevo comienzo

Que cierres tus ciclos, es esencial y vital para tu salud mental y física, pero sobre todo para poder encauzar un futuro que está disponible para vos.

Canales de contacto:

Instagram: https://www.instagram.com/unalome_terapia

Podcast: https://open.spotify.com/show/4soQzN7HwTX2wCTP9vgXm4?si=vv8kcOLEQsGgt63fqxYpyA

Youtube: https://www.youtube.com/@Locacomounacabra

Web: https://unalometerapias.com.ar/