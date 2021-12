Claudia Acosta Speakers: Comunicaciones al servicio de la audiencia

CREDITO CARAS

¿Qué rol cumple un speaker?

Comunicar, sociabilizar con la audiencia y hacer llegar bien el mensaje que se quiere transmitir. Saber conectar empáticamente con quienes escuchan, inspirar, educar, motivar equipos, y contar una historia, generando confianza de manera natural.

¿Qué servicios tiene a disposición dentro de su espacio?

Conferencias, charlas, talleres, seminarios, cursos y mentoreos con un portfolio de excelencia en Speakers con gran trayectoria y una diversidad de temáticas que aplican a todos los departamentos en empresas y organizaciones.

¿Cuál es su visión de la comunicación?

La habilidad de hacer más efectivas las diferentes maneras de comunicarse entre personas, aportando mejores estrategias, contribuye e influye en las decisiones haciendo que las propuestas sean más aceptadas y mejore las relaciones entre colegas, clientes, empleados, otras organizaciones, empresas y público en general e impulsa a resolver conflictos con mayor efectividad. Considero de suma importancia la forma, qué y cómo se dice la palabra en diferentes ámbitos.

¿Cuál es tu diferencial en el rubro?

El portfolio. La amplia gama de temáticas y las trayectorias de los speakers entre los que armamos este equipo de grandes referentes, capacitadores, líderes e influencers. Hombres y Mujeres que aportan valor, excelencia profesional y generosas personas.

¿Qué has aprendido en estos años de profesión?

Casi todo lo que voy aplicando en mi trabajo: respeto y valor por las personas y por su tiempo; cumplir con la palabra, hacer las cosas a pesar de los escollos; desde pequeña soy persistente, me gusta trabajar con objetivos a corto plazo y concentrar la energía. Soy pro activa y procuro no dejar pendientes en general, eso me permite fortalecer las relaciones y generar la confianza y el apoyo que recibo de quienes se suman a la Agencia.

¿Cómo te proyectas a futuro?

Facilitando la generación de los servicios de la Agencia, desarrollando un equipo de trabajo para satisfacer las necesidades de las empresas, accionando y generando negocios. Desde este lugar podemos crecer juntos, logrando un ida y vuelta que sea provechoso para todos.

¿Qué visión y propósito tienen para la empresa?

La misión desde la Agencia es aportar valor, conocimientos, recursos innovadores, con la visión de llevar a cada espacio, empresas y organizaciones, speakers con trayectoria, referentes de excelencia e influencers, desde Argentina para el mundo. Con el claro propósito de dejar huella, contribuir al cambio, facilitando procesos y comunicando a través de diversas voces. Tengo pasión por hacer y ser parte de una revolución de paradigma, acompañada de grandes oradores, pero sobre todo de excelentes personas.

