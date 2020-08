Como combatir el estrés y la ansiedad en épocas de pandemia

La Lic. María Laura Lobelos es psicóloga recibida en la UBA. Con una amplia experiencia en el campo psicológico, la profesional se ha especializado en EMDR y cuenta con un diplomado en psicología positiva, brindando a sus pacientes un servicio de primer nivel. “Actualmente me encuentro realizando consultas online y tengo mi consultorio en el barrio de San Telmo. Trabajo hace 12 años en el Ministerio de Salud de la Nación, y colaboro como profesional con la organización sindical UPCN Salud. También formé parte del Centro Preventivo de Adicciones dependiente del Hospital Regional de Río Gallegos, y de la Clínica San Juan Bosco de la misma ciudad”, remarca María Laura.

¿Qué es EMDR y qué es la psicología Positiva?

Las siglas EMDR significan, traducidas del inglés, Desensibilización y reprocesamiento por los movimientos oculares. Es una terapia psicológica integrativa para el tratamiento de las situaciones traumáticas. Es un tratamiento que activa el sistema de procesamiento de información del cerebro para tratar dificultades psicológicas y emocionales originadas en experiencias traumáticas. También se utiliza como un medio para potenciar estados emocionales positivos. Su objetivo es el de aliviar el sufrimiento humano y ayudar a los pacientes a desarrollar su potencial.

La Psicología positiva es una rama de la Psicología que se ocupa del estudio científico de aquello que hace que nuestra vida valga la pena, sin olvidarse de los problemas cotidianos. Sino que, a pesar de estos, las personas puedan potenciar sus fortalezas y virtudes para lograr tener una vida satisfactoria- El objetivo es el de mejorar la calidad de vida de las personas y ayudarlas a superar adversidades con una actitud más positiva, lo que traerá como consecuencia la prevención de cualquier enfermedad y el fortalecimiento de un modo de vida más saludable y feliz.

¿Cuáles son los principales motivos de consulta?

Actualmente, teniendo en cuenta el contexto de pandemia, las consultas en su mayoría están relacionadas con síntomas que surgen o bien recrudecen, como la ansiedad y la angustia, los ataques de pánico, el miedo y la incertidumbre que genera la situación, así como cuadros de depresión por temas vinculados con el duelo y con sentimientos de soledad.

También se intensificó el consumo de sustancias (alcohol, tabaco, ansiolíticos no recetados, marihuana, etc.) y los trastornos en el sueño y la alimentación.

¿Las sesiones se brindan en el interior del país y el exterior?

Si, al trabajar en modalidad virtual se puede atender a pacientes tanto dentro como fuera del país a través de diversas plataformas.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que le da su trabajo?

Las mayores satisfacciones se obtienen cuando el paciente refiere encontrarse aliviado de su sufrimiento, cuando agradece el haberlo acompañado y ayudado y siente que ahora tiene las herramientas para poder afrontar mejor futuras situaciones adversas que pudieran surgir.

¿Qué recomendaciones les darías a las personas para poder sobrellevar mejor la cuarentena?

Les recomendaría que no se aíslen sentimentalmente. El distanciamiento debe ser físico, no emocional. Se pueden relacionar con sus afectos a través de internet, de un llamado telefónico, de mensajes, etc. Que no se sobrecarguen de información sobre el covid-19, sino que busquen una fuente confiable con la cual informarse solo 1 vez al día.

Que realicen alguna actividad física que les resulte placentera. Que compartan algún tiempo de ocio en familia (mirar una película, conversar, jugar algún juego de mesa, etc.). Que Intenten ordenar los horarios de comida, de descanso y de trabajo. Es importante tener una buena alimentación y un descanso reparador.

Y por sobre todas las cosas que, si se sienten mal anímicamente y no logran sentirse mejor realizando ejercicios de relajación o meditación, o recurriendo a sus seres queridos, que no duden en consultar con un profesional de la salud mental para poder recibir ayuda. Que no se automediquen. El profesional psicólogo sabrá evaluar si es necesaria o no una interconsulta con psiquiatría y el psiquiatra será quien determine la necesidad o no de medicación.

Para contacto: Lic. María Laura Lobelos - Mail: lic.lobelos@gmail.com // Teléfono: 1121702937 -Instagram: @lauralobelos.