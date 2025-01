Creando un 2025 abundante

CREDITO CARAS

El 25/01/25 ( día portal, donde además estará la energía de los planetas alineados) voy a realizar un taller donde te enseñaré a crear un año abundante, no solo desde lo económico, sino también vínculos, salud, tiempo, etc

Una vida abundante implica poder disfrutar, poder animarme a proyectar

Te voy a enseñar a romper con esas viejas estructuras, que producen un estancamiento en tu vida, la no realización o incluso el no poder disfrutar de tus logros. Vamos a romper ese techo de cristal que limita nuestro crecimiento, lo haremos mediante meditaciones guiadas y ejercicios de descarga y rompimiento de barreras, vas a adquirir nuevas herramientas que te van a servir para todos los días seguir trabajando tu abundancia. Y entender que todo cambio, toda creación necesita de movimientos y te voy a ayudar a que puedas crearlos y entender que esos movimientos pueden comenzar siendo pequeños en su inicio, y que luego sin sobre exigencias vas a poder hacer cada vez más y mayores movimientos.

Regalate la posibilidad de animarte a construir nuevos hábitos que servirán para mantener tu creación. Éste taller será online que te da la posibilidad de hacerlo de cualquier parte del mundo, también quedará grabado así que podes comprarlo y hacerlo cuando quieras a tu tiempo.

…” Quién hace cosecha seguro “ … anímate a crear un año semilla, anímate a tomar las riendas de tu vida, que ya la queja no sea la excusa perfecta para dejar tus proyectos y tu evolución de lado. Lo más importante de tu vida debes ser vos, y no como una actitud egoísta, sino entendiendo que si no te pones como prioridad, si seguis con esas estructuras esos patrones se seguirá perpetuando en tu creación esas historias de desvalorización.

Para más información escríbeme al mail [email protected] o al instagram María Taborda Humano Puente

Te espero con mucho amor, abrazo enorme.