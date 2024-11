CUSTORE: VIVIR SIMPLE, Innovación y estilo para el futuro de la Moda

CREDITO CARAS

¿Cómo surgió la idea de fundar CUSTORE y qué los inspiró a crear una marca con un enfoque tan fuerte en sostenibilidad?

La idea de Custore surgió de una necesidad personal. Siempre fui alguien que usaba remeras básicas, pero me costaba encontrar prendas de buena calidad, que tuvieran un buen calce y que, además, estuvieran a un precio justo. Fue entonces cuando me di cuenta de que había una oportunidad de negocio en ese nicho. Así nació Custore, con la idea de ofrecer no solo básicos accesibles y de calidad, sino también de simplificar la forma de vestir de las personas.

El concepto de "vivir simple" encaja perfectamente con las tendencias actuales de consumo responsable, donde menos es más. Nos inspiramos en la necesidad de ofrecer prendas duraderas, diseñadas para reducir el recambio constante en el guardarropa, algo que no solo es práctico para el consumidor, sino que también contribuye a la sostenibilidad. Además, todas nuestras prendas están pensadas para combinar entre sí, permitiendo un guardarropa acotado pero versátil. De esta manera, el cliente puede vestirse de pies a cabeza y adaptarse a cualquier desafío del día, desde trabajar hasta salir con amigos, sin necesidad de acumular muchas prendas.

¿Qué retos enfrentan al tratar de combinar moda, tendencia y sostenibilidad en sus colecciones?

El principal reto es encontrar el equilibrio entre ofrecer productos que estén alineados con las tendencias actuales, manteniendo un precio accesible y, al mismo tiempo, integrando prácticas sostenibles. En un mercado donde las modas cambian rápidamente, optamos por crear prendas atemporales, lo que nos permite enfocarnos en la durabilidad y en un menor ritmo de descarte. Además, trabajar con proveedores locales y sostenibles implica mayores costos, lo que presenta un desafío en cuanto a mantener la accesibilidad de nuestros productos sin comprometer la calidad ni nuestros valores.

Sin embargo, la mentalidad del consumidor está cambiando y cada vez más personas se alinean con este concepto de “vivir simple” y adoptar hábitos inteligentes. Los consumidores hoy en día optan por una forma de vestir que sea simple y versátil, sin resignar estilo, y que se adapte a los distintos momentos del día. Además, valoran mucho más las marcas que, como Custore, les permiten tomar decisiones de compra más conscientes, contribuyendo a un consumo más responsable que también aporta a la sustentabilidad y al cuidado del medio ambiente.

¿Qué valores son esenciales para la marca?

 Simplicidad: Creemos en la belleza de lo simple y en la funcionalidad en el diseño de nuestras prendas.

 Sostenibilidad: Nos comprometemos a reducir el impacto ambiental mediante la producción responsable y el uso de materiales duraderos.

 Calidad: Nuestras prendas están diseñadas para perdurar, priorizando siempre la calidad sobre la cantidad.

 Accesibilidad: Buscamos ofrecer productos a precios justos, para que todos puedan disfrutar de un guardarropa inteligente y de calidad.

 Conexión: Fomentamos una relación cercana con nuestros clientes, construyendo una comunidad que comparta nuestros valores y nuestra filosofía de "vivir simple".

¿Cómo describirías el estilo de sus prendas y cómo integran la sostenibilidad en el proceso de diseño y producción?

El estilo de Custore es minimalista y atemporal, centrado en básicos de calidad que forman el corazón del guardarropa masculino. Nuestras prendas no pasan de moda y se adaptan a cualquier ocasión, desde el trabajo hasta una salida casual, siempre priorizando la comodidad, un aspecto esencial para personas modernas que busca funcionalidad sin sacrificar estilo.

Aunque no somos 100% ecológicos, nos comprometemos a reducir nuestro impacto ambiental en cada etapa del proceso. Utilizamos telas de alta durabilidad que permiten a nuestros clientes comprar menos y usar más tiempo, contribuyendo a un consumo más responsable. Además, hemos implementado un packaging sostenible y estamos continuamente trabajando para optimizar nuestros procesos de producción en talleres locales, garantizando que nuestras prendas sean tanto funcionales como sostenibles.

¿Qué planes de expansión o innovación tienen para el futuro cercano?

Actualmente, nuestro plan de expansión se basa en un modelo de franquicias que ofrece dos formatos: una isla para shoppings y centros comerciales, que hemos denominado "Isla de la Simplicidad", y locales físicos. Desde marzo, cuando iniciamos la comercialización de franquicias, se han incorporado 9 nuevas franquicias a nuestros 3 locales propios de la marca. Actualmente, tenemos presencia en Córdoba, Santa Fe y Neuquén, y estamos en proceso de ingresar agresivamente al mercado de Buenos Aires y a otras ciudades de todo el país. Para 2025, proyectamos abrir 20 nuevas franquicias en todo el país.

Este enfoque nos permitirá llevar nuestro concepto de "vivir simple" a un público más amplio, facilitando que más personas accedan a nuestras prendas básicas de calidad. Creemos firmemente que vivir de manera simple contribuye a la felicidad, ya que reduce el estrés y la sobrecarga de decisiones, permitiendo a las personas enfocarse en lo que realmente importa en su día a día. Un guardarropa inteligente y funcional no solo es sostenible, sino que también brinda comodidad y versatilidad, haciendo que cada día sea más fácil y satisfactorio.

