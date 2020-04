Daniel Gasparri: fundador Presential Espacio Consciente, astrólogo y coach

¿Cuándo sintió la necesidad de trabajar de manera independiente?

Desde joven tuve la necesidad de volcarme a emprender cosas que me permitieran expandirme, en todos los sentidos. Quizás en un principio estaba fuertemente arraigado a las creencias tradicionales. Me formé en Economía y logré consolidarme en el mundo corporativo, haciendo todo lo que supuestamente correspondía. Todos esos años fueron de mucha acción, enfocado principalmente en la rutina, el deber ser, y lograr éxito material y familiar. Así moverme en forma independiente es algo que valoré siempre y me permite no pensar en trabajar, sino en hacer lo que me apasiona, lo que me lleva a ser creativo y estar, no solo para mí, sino para otros.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

Prefiero no llamarlo fracaso, sino aprendizaje. Son los momentos en que pensás que podés controlar lo que sucede o que ciertas cosas dependen de uno mismo. Durante la gripe A sentí un fuerte temor acerca de que le sucediera algo malo a mis seres queridos; entonces fue cuando comprendí que estaba viviendo en el miedo, en el afuera, y allí me volqué fuertemente a ver quién era realmente y cuál era mi propósito. Algo que continúa hasta el día de hoy y probablemente se mantenga.

¿Qué diferencial considera que lo convierte a Ud. en un vanguardista?

Creo que para poder reconocer el nuevo mundo hacia el que nos dirigimos tenemos que haber recorrido la materia, y todas sus formas. Reconocernos en ella y poder hacernos responsables de nuestras palabras, actos, pensamientos y emociones. Actualmente mi camino es hacer que las cosas sucedan, y mostrar a otros que es posible despertar a una nueva realidad, hacia una nueva humanidad, en la que los seres vivan en el amor y no desde el miedo.

En su profesión, ¿qué rol tiene hoy en día la comunicación?

Es fundamental comunicar. Hoy, siento que se vive demasiado en el afuera. Dependemos de lo que viene del exterior hacia nuestras vidas, actuamos completamente separados unos de otros, y muchos de los paradigmas vigentes solo nos limitan. Si pudiera darle un consejo a alguien que recién se inicia, ¿cuál sería? Que empiece a mirar hacia su interior, que se pregunte si es solo su nombre, si es su trabajo, su profesión, su historia o si solo es los roles que tiene en su vida. Que una vez que se indague y se reconozca, que se pregunte si se siente unido a la vida. Que se pregunte para que esta vivo, que se pregunte si esta despierto realmente a evolucionar, o si tan solo vino a distraerse con lo que la sociedad tiene para ofrecer.

Por último, si luego de todo esto, se encuentra dispuesto a reconocer cuales son sus dones o pasiones, lo invitaría a que pueda vivir en ellos y sumarse a la necesaria evolución de la Tierra y de la Humanidad, que es inminente.

Para contacto: Cel.: (+54911) 3485-4043 // Mail: daniel_adm@hotmail.com.ar

Conoce más ingresando en su perfil de Instagram.