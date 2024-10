Daniela Enrique: La Artista Detrás de la Micropigmentación que Empodera a las Mujeres

CREDITO CARAS

• Daniela, ¿qué te llevó a especializarte en micropigmentación de cejas y labios? ¿Qué es lo que más te apasiona de este rubro?

Lo que me llevó a especializarme en el rubro de la micropigmentación de cejas y labios fueron varios factores. Principalmente, buscaba algo distinto que me diferenciara del resto. Ya estaba realizando servicios de uñas, pero sentía que era un servicio más en la zona donde vivo. Luego, micropigmentadoras conocidas y referentes de ese momento transmitían en las redes su pasión por su oficio y notaba que muchas mujeres buscaban mejorar su autoestima y encontrar soluciones estéticas semipermanentes. Esto creó en mí una gran oportunidad para emprender en un mundo desconocido y rentable. Soy docente del nivel primario y quería enfocarme en otro rubro, ya que salíamos de una pandemia y estaba totalmente agobiada por el sistema. Buscaba algo que me apasionara, y la micropigmentación logró eso. Encontré en mis manos un arte que me permite mejorar y embellecer los rostros. Ver los cambios inmediatos y la reacción de las mujeres al verse después de la sesión es muy gratificante. La micropigmentación es un campo que evoluciona constantemente; por eso, me capacito para mejorar mi técnica o aprender nuevas, lo que también lo hace interesante.

• ¿Cuáles son los pasos clave que sigues al realizar un procedimiento de micropigmentación para asegurar la mejor experiencia a tus clientes?

Primeramente, preparo mi espacio de trabajo, asegurándome de que esté limpio y desinfectado, con los insumos listos para su uso. Luego, observo el tipo de piel de la clienta mientras nos vamos conociendo y me cuenta sus expectativas y la elección del color, a gusto del cliente y con mi recomendación. Realizo el diseño para que la clienta visualice el resultado y lo apruebe. Procedo a realizar la técnica de micropigmentación, ya sea en labios o cejas, siguiendo el diseño y el color acordado. Para finalizar, le tomo una foto para comparar el antes y el después, y también le recuerdo, tanto oralmente como por escrito, las indicaciones post-micropigmentación.

• Además de micropigmentación, también haces uñas. ¿Cómo crees que impactan ambos servicios en la autoestima de una persona?

Ambos servicios impactan en la autoestima de una persona porque creo que la mujer del 2024 está posicionada en primer lugar y quiere verse y sentirse bien. Antes se veía que la mujer, ante todo, era mamá y ama de casa, y se abandonaba en su propio cuidado. Hoy en día, la mujer actual invierte en estos servicios como un acto de autocuidado, buscando realzar su belleza natural.

• En tus cursos de micropigmentación y uñas, ¿qué aspectos consideras fundamentales para transmitir a tus alumnos?

Aún estoy preparándome para iniciar cursos de micropigmentación que estaré brindando pronto. Actualmente, realizo cursos personalizados de uñas y cursos de lifting de pestañas. En relación a eso, considero fundamental transmitirles que se están preparando para realizar servicios en personas, lo que requiere total honestidad, cuidado y, sobre todo, ética profesional.

• ¿Podrías compartir con el público de CARAS todos los detalles sobre los cursos que brindas?

Sí, claro. Brindo cursos basados en mi experiencia de todos los que he realizado. De cada uno he aprendido qué corresponde o no para dictar un curso. Así que, como soy docente, decidí perfeccionarme y orientarme en ser docente de la estética. En mis cursos están incluidos los insumos, porque me ha pasado de asistir a capacitaciones y, hasta que compraba todos los productos y/o conseguía las marcas recomendadas, me olvidaba de la teoría o los pasos a seguir, lo que me provocaba mucha frustración. Entonces, me propuse ofrecerlos con los insumos y herramientas para que salgan listas para practicar y comenzar a facturar, como me hubiera gustado a mí. Además, les brindo un seguimiento de sesenta días para despejar dudas y compartir resultados.

• ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentas en tu profesión y cómo los superas para seguir creciendo en el mundo de la estética?

Los desafíos que enfrento incluyen la competencia, como es el caso de muchos emprendedores. A veces se piensa que uno en las redes es el dueño de la verdad absoluta y que puede juzgar al otro libremente, tratando de convencer al público de que son los mejores. Pero la verdad es que hay clientes y alumnos para todos. Dicen que el rubro de la estética es muy competitivo, pero yo no lo veo así. La estética es un abanico de oportunidades y hay que saber visualizarse y aprovecharlas. Cada uno debe focalizarse sin menospreciar el progreso del otro. El sol sale para todos; depende de uno si afecta o no.

PARA CONOCER MÁS:

Intagram: @rumabeauty_daniela

WhatsApp: 1163618898