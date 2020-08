Del Norte Deco: solo un toque para renovar

Del Norte Deco comenzó hace seis años en la provincia de Córdoba donde la diseñadora de interiores Juliana Ulloa había estudiado, vivía y trabajaba en una casa de decoración en aquel entonces. Fue antes de regresar a San Salvador de Jujuy, de dónde es oriunda y traer consigo su emprendimiento. “Con una amiga y socia empezamos con la fabricación de almohadones con materiales autóctonos de mi provincia, aguayos y algunos tejidos. Con el tiempo fuimos incorporando telas de tapicería y otros objetos como tapizado de banquetas.

Al inicio, no tenía ni la menor idea de tapizar y menos coser, así que mi amiga, que sí sabía, no solo inició con los primeros almohadones si no que me enseñó a hacerlo. La venta la hacíamos por las redes y yendo a ferias en Córdoba; y cada vez que viajaba a Jujuy, me sumaba a alguna feria. Al tiempo tomé la decisión de volver a mi querido Jujuy después de 10 años en la increíble provincia de Córdoba, y con todas mis pertenencias vino también mi amado Del Norte”, dice Juliana que, recién casada y embarazada de casi 8 meses de Santino, disfruta de su provincia y de llevar adelante su emprendimiento.

- ¿Cómo fue el regreso a su provincia?

Al llegar a Jujuy, una colega me hizo un espacio en su local. Primero, con los almohadones, y después fui ampliando a objetos de decoración y muebles. Al año quedé sola en el local y no fue para nada fácil. Empecé de muy abajo y con muy poco. Sabía que el camino iba a ser largo, ¡así que saque los remos y a remar!

Después de dos años de estar ahí, en pleno centro, me mudé al local que estoy ahora en un barrio súper tranquilo y en un local que siempre soñé. Así arranqué con la mejor etapa: me encontraba donde quería y como quería. A pasos lentos, pero firmes, fui creciendo e incorporando ahora muebles y espejos diseñados por mí, también objetos de diseño y mucho más. Pero siempre serán los protagonistas los almohadones, que siguen siendo hechos por mí, uno por uno.

- ¿Del Norte es hoy el emprendimiento que quería que fuera?

Hoy puedo decir que llegué y que amo este Del Norte que me apasiona desde aquellas épocas donde todo se reducía a un estante de chapa en medio del living de mi departamento en Córdoba, repleto de telas, hilos y, por supuesto, la que me siguió a todos lados: mi máquina de coser. Mi objetivo siempre fue que cualquier persona pueda acceder a algo tan lindo como el diseño interior y poder crear en sus espacios lugares donde se sientan cómodos y felices, porque no hay nada como volver a casa.

Para contacto: Pedro del Portal 1240, Ciudad de Nieva, San Salvador de Jujuy - FB: delnortejujuy - IG: @delnortedeco - Créditos: PH: Milagros López Iriarte @pipocontenidoaudiovisual.