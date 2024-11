Descubrí los secretos de la piel con la Dra. Valeria Rossi, experta en dermatología y estética

CREDITO CARAS

Valeria ¿Qué te inspiró a especializarte en dermatología y cómo ha evolucionado tu enfoque a lo largo de los años?

Creo que no me imaginaba haciendo otra cosa. Crecí escuchando hablar sobre la piel. En mi casa, si había algo que sobraba, eran los libros de dermatología de mi mamá, ¡jaja! Me encantó estudiar toda la medicina, pero cuando me tocó elegir una especialidad, sin dudas la piel era lo mío. No fue fácil. La dermatología es tan fascinante que siempre tiene muchos aspirantes, pero pocos cupos para formarse. Sin embargo, rendirme no era una opción, ¡así que aquí estoy!

¿Cuáles son los avances más emocionantes en el campo de la dermatología que has presenciado recientemente?

Todo evoluciona constantemente. Los médicos somos muy curiosos y siempre estamos en busca de encontrar cosas nuevas. Hablando específicamente de mi especialidad, creo que la dermatología estética ha logrado cautivarme. Las nuevas tecnologías y los productos innovadores para la piel son asombrosos, y permiten lograr cambios que nunca imaginé que serían posibles.

¿Podrías compartir con el público de CARAS algunos consejos esenciales para el cuidado de la piel que consideras fundamentales para mantener una piel saludable?

Ante todo, como bien dijiste, la palabra “saludable” creo que es la clave de todo. Buena alimentación, ejercicio físico y salud mental, entre otros aspectos, son fundamentales para mantener la piel y el cuerpo sanos. Pero, hablando específicamente de la piel, creo que hay dos puntos que no pueden faltar: la protección contra los rayos ultravioletas solares y la utilización de componentes activos en nuestra rutina que logren cubrir las necesidades específicas de cada tipo de piel.

¿Cómo abordas el tratamiento de condiciones dermatológicas que tienen un impacto significativo en la autoestima y calidad de vida de tus pacientes?

Con muchísimo compromiso. Realicé varias capacitaciones en una subespecialidad de la dermatología llamada "Psicodermatosis", y actualmente formo parte del grupo de trabajo de trastornos pigmentarios de la Sociedad Argentina de Dermatología, que son patologías de la piel con un alto impacto psicosocial.

PARA CONOCER MÁS:

Instagram: @dra.valeria.rossi

WhatsApp: 2613042845