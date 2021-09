Desde el Alma: mosaicos únicos pensados para la hora del mate

Rosana Casilli, es la responsable del diseño y desarrollo de los productos de Desde el Alma Mosaicos. Ella es Lic. en Informática y, luego de momentos difíciles, decidió volver al ruedo para ofrecer a sus clientes una experiencia destacada. La emprendedora comenzó en el mosaiquismo en el año 2014 y, en la actualidad, realiza diseños distintivos en el mercado. Te invitamos a que la conozcas en esta nota.

“Quería ofrecer productos únicos y originales en busca de lograr que esta actividad sea algo más que solo una terapia curativa. Mi logo es un ave fénix, representa el tocar fondo y resurgir entre las cenizas. Además, el nombre es una descripción justa de que todo está hecho desde lo más profundo de mi ser”, destaca la fundadora quien ha realizado diversos seminarios y cursos de mosaiquismo.

En Desde el Alma Mosaicos se especializan en productos para el tiempo del mate: azucareras, yerberas, termos y mates, todos realizados con insumos de calidad premium. También han incorporado para los sets, las carteras de mate más chic del mercado. “Disfruto de cortar venecitas, conocer texturas y empezar a usar la imaginación para lograr la transformación de un objeto, fue algo que me gustó desde un principio. Me fue muy terapéutico trabajar con las manos y por esa razón cree el emprendimiento en 2019”, afirma Rosana.

¿Cuál considera que es su diferencial en el mercado?

Hubo un camino antes del mate que presento hoy, el diseño tuvo su evolución y es completamente mío, por eso tienen el diseño de autor registrado. Me caracterizo por tener especial atención al detalle en la confección artesanal de cada uno de los productos, haciéndolos únicos, exclusivos y personalizados.

¿Qué experiencia buscas brindarles a tus clientes?

Presto atención a las devoluciones que recibo de mis clientes, por eso fui incorporando productos pensados de manera especial, para que sientan la hora del mate como un momento único y placentero. En eso trabajo con todas mis energías, para que no sea solo un mate, sino una compañía.

Rosana, ¿en dónde te gusta poner el foco?

La atención personalizada es fundamental para brindar una excelente experiencia en la compra. Soy muy meticulosa y exigente para elegir las materias primas que uso en Desde el Alma Mosaicos, estando presente en el detalle de todo el proceso y acabado final.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que le da su trabajo?

Me sigo sorprendiendo y emocionando cada vez que alguien me cuenta que sólo usa mis mates y que le encanta regalarlos o que los usan en momentos especiales. Me llena el alma como la primera vez que me lo dijeron, y me motiva todos los días a seguir creando y desarrollando mí pasión.

Para saber más : IG: @desde_el_alma_mosaicos // www.desdeelalmamosaicos.com.ar // [email protected] // WhatsApp: +54 9 11 6485 5076