Desestigmatizando la salud mental: Un derecho fundamental – Por la Lic. Flavia Lovisi

Octubre es un mes significativo para la salud mental. En el ámbito internacional se conmemora el día mundial de la salud mental, y en Argentina, el 13 de octubre, celebramos el día del Psicólogo. Es un momento propicio para reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestra mente, tanto como cuidamos de nuestro cuerpo. La salud mental no es un lujo, es un derecho universal. Esta premisa se encuentra en la ley 26.657, que establece que toda persona con una enfermedad mental tiene derecho a recibir el tratamiento más adecuado, promoviendo su integración familiar, laboral y comunitaria. Esta ley también protege el derecho a no ser discriminado ni identificado por padecimientos mentales, ya sean actuales o pasados.

Es fundamental que las personas comprendan que poseen el derecho a recibir un tratamiento personalizado, en un ambiente que respete su intimidad y los reconozca como sujetos de derecho. La ley afirma que el padecimiento mental no debe ser considerado un estado inmodificable; por el contrario, existen múltiples tratamientos en psicología y psiquiatría, que, junto a terapias alternativas, pueden mejorar la calidad de vida y el bienestar emocional y físico del consultante.

Uno de los aspectos más cruciales a abordar es la desestigmatización de las enfermedades mentales. A menudo nos enfrentamos a mitos perjudiciales que asocian la enfermedad mental con agresividad y criminalidad. Sin embargo, la realidad es que estos conceptos son erróneos. Se estima que una de cada ocho personas sufre de un trastorno de la personalidad o del estado de ánimo, y a nivel mundial, la depresión afecta a 280 millones de personas.

Otro mito común es que quienes padecen enfermedades mentales no pueden ser productivos. En realidad, muchas de estas personas necesitan ser productivas como parte esencial de su tratamiento, a menos que padezcan impedimentos cognitivos. Asimismo, es frecuente escuchar que tener depresión es sinónimo de debilidad. Debemos recordar que enfrentar un trastorno del estado de ánimo requiere una fortaleza considerable, independientemente de los comentarios de quienes sugieren que simplemente "hay que ponerle ganas".

Es fundamental entender que acudir a un psicólogo o psiquiatra no implica estar en crisis. Muchas personas pueden encontrar beneficios en la terapia sin padecer un trastorno mental. Ya sea para crear un proyecto de vida, aclarar inquietudes o simplemente mejorar su calidad de vida, la terapia es una herramienta valiosa. De hecho, buscar ayuda para definir nuestra misión en la vida es un motivo digno de consulta.

Reitero la importancia de cuidar nuestra salud mental tanto como cuidamos de nuestra salud física. Debemos aprender sobre ella y concientizar acerca de su relevancia. "La salud mental no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos con resiliencia y esperanza". Algunos consejos de autocuidado mental incluyen la meditación, ir a terapia, escribir y nutrir nuestras relaciones con amigos y familiares.

Tratarse a uno mismo con amor, respeto y compasión no es un signo de debilidad; es, en cambio, una fortaleza que nos permite amarnos y aceptarnos tal cual somos. La ansiedad y el estrés no son señales de debilidad, sino indicadores de que estamos vivos y luchando por nuestro bienestar. Aunque no podemos cambiar nuestro pasado, sí podemos sanar nuestras heridas y reconstruir nuestro presente.

El cuidado de la salud mental es una necesidad y un derecho que nos permite vivir una vida plena, feliz y auténtica.

Lic. Flavia Soledad Lovisi

Psicóloga U.B.A

MN 47140 / MP 97015

