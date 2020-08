Desde hace más de 30 años que Julieta Gil ha vivido buscando respuestas y soluciones, no sólo para su vida sino sobre todo para la de los demás. La tarotista se ha desarrollado de gran manera para ofrecer a sus clientes un servicio de primera calidad. Hoy charla con Caras y nos detalla cómo ha sido este proceso hasta la actualidad. “Me llevó tiempo comprender y aceptarme, puesto que había nacido con un talento difícil de entender, veía lo que les sucedería o lo que sentían las personas. Eso me atormentaba, no sabía cómo manejarlo, qué debía hacer. No era comprendida”, recuerda Julieta sobre los inicios de su camino.

La profesional realiza videncia y ha contado con la compañía de grandes maestros, que le han enseñado como transmitir conocimiento de gran calidad. “Actualmente cuento con servicios de Tarot, Mensajes de los Ángeles, Flores de Bach, Terapias Alternativas (como la gemoterapia, aromaterapia, la meditación) y la Regresión a Vidas Pasadas y Lectura de los Registros Akáshicos”.

A su vez Julieta recuerda como fue el camino que la llevó a elegir esta profesión. “Vengo de una familia católica tradicional, con estudios científicos, y acá estaba yo, la que decía y describía situaciones que después pasarían. Estudié y me recibí de Lic. En Psicología en la USAL. Pero a pesar de todo, nada me hacía feliz, me hallaba en constante búsqueda de un camino que me diese respuestas”.

Así fue como la tarotista comenzó a escuchar su voz interior, siguiendo lo que realmente la hacía feliz. “Conocí hindúes que me ayudaron a entender que mi misión era ayudar al prójimo, que gozaba de un talento natural y mágico, diferente a los demás, pero con el cual podía cambiar muchas vidas, y así encontrar mi propia felicidad”.

¿Cuál es tu misión y que se puede lograr en las consultas?

Cada persona en este mundo vino a cumplir un propósito, y aquí estoy, para guiarte e iluminarte. Comencé a estudiar para desarrollar el potencial de mi talento, trabajé con el manejo de las energías para curar nuestro espíritu, y así me convertí en la profesional que soy hoy, apta para que juntos llevemos a cabo terapias de sanación, liberación y armonía entre mente, cuerpo y espíritu.

Todo fluye en el universo y está totalmente a nuestro alcance, sólo debes tomar la determinación de querer una vida mejor. Puedo enseñarte a transitar tu vida con sabiduría, perdón y amor, ya que son terapias que nos ayudan a conocernos en profundidad, aceptarnos, amarnos y respetarnos. Saber en forma positiva y curativa, que hemos venido a realizar en esta vida, por qué estamos aquí, por qué me pasa esto y por qué no logro lo que quiero.

Bueno, todas esas respuestas y la ayuda que hoy estás necesitando te la puedo proporcionar para que tu vida cambie en este mismo momento. “Todo pasa por algo, y lo que no, por algo no pasa”.

¿Sabías que la carta de ‘la muerte’ en el Tarot también significa cambio y transformación? Prepárate para que todo aquello negativo que te absorbe y no deja fluir lo positivo en tu vida, cambie. Le daremos corte, y junto a todas estas terapias holísticas, predispondremos nuestra alma para que reciba la iluminación y las energías positivas, que harán casi de forma mágica, que nuestro camino se abra”.

Julieta ofrece tarot orientativo y transpersonal donde “los colores que nos dan luz y energía, aromas que nos transportan. Flores que con energía cambian nuestra vida, sanándola. Todo fluye gracias al amor universal, la gran y más fuerte unión”.

¿Qué encontrarán los consultantes en tus consultas?

Yo Julieta Gil, vidente, tarotista, terapeuta y máster akáshica, utilizaré todo a mi alcance y poder para que encuentres paz y equilibrio interior, y que tus anhelos más deseados, al fin se concreten. Saldrás glorificado, transformándote en un ser más elevado, deseoso de sentir y vivir en profundidad las circunstancias de la vida que se te presenten.

Encontrarás la felicidad, y aprenderás que también de las experiencias negativas, su fruto puede ser positivo. Pedí tu consulta, pregunta todo lo que necesites saber. Estoy para ayudarte. No olvides que puedo develar tus secretos más íntimos.

