Dina Krüger: de diseñadora gráfica a psicoterapeuta y emprendedora

¿Cómo congeniás actividades tan diversas?

Si bien parecen muy distintas entre sí, el proceso es siempre el mismo, solo que se va dando en distintos niveles. En la cerámica, mi punto de partida es un pedazo de arcilla pegajosa. Y lo digo así, sin vueltas, porque muchos tienen una visión romántica de la alfarería. Justamente, la riqueza de la arcilla reside en que es un material noble que permite ese maravilloso proceso de transformación. Convertir la arcilla en una joya simboliza el proceso alquímico que vivo también a otro nivel junto a mis pacientes. Obtener la belleza de algo inicialmente tosco es como sacar a relucir un tesoro oculto y me conecta con esa magia y poder creador que todos llevamos adentro.

¿Cuál es tu especialidad en la cerámica?

Me especialicé en joyería en cerámica. Elaboro piezas únicas hechas a mano, que requieren un largo proceso de varias etapas. Todo comienza con el modelado, continúa una etapa de horneado seguida por el esmaltado y otra segunda horneada hasta finalmente convertir las piezas en collares o aros, combinándolos con gemas, plata u otros materiales.

La arcilla es un material poco convencional en la joyería. Diría incluso que tiene una connotación casi mística. Desde tiempos inmemoriales, siempre se relacionó el origen del hombre con el barro. Todas las civilizaciones pasadas coinciden en esta cosmovisión. Y hoy en día surge cada vez más la necesidad de volver a conectar con la naturaleza y de cuidar el medio ambiente. En este sentido encontré en la cerámica una forma de expresarme y rendir tributo a la naturaleza, trabajando la joyería de forma consciente y sustentable.

¿En qué te inspirás para crear tus piezas?

Deka Cerámica es el resultado de mi experiencia de haber vivido en varios países y la fusión de diferentes culturas. Mi base está en el diseño gráfico y mis raíces alemanas me aportaron la disciplina y perseverancia que requiere la cerámica. Haber vivido en Italia le agregó a mi trabajo una dosis de charme y elegancia, mientras que de los venezolanos aprendí la paciencia. México me enseñó a apreciar los colores y reforzó mi pasión por la cerámica y, lo más fundamental: sin el ingenio criollo y la creatividad de los argentinos, que aprendemos a fluir en todo tipo de circunstancias, este emprendimiento no existiría. Este es no sólo el país donde nací, sino al que decidí volver y elijo con todos los altibajos que implica vivir acá.

¿En qué se diferencia tu producto?

No hay dos piezas iguales. Ofrezco un producto de excelente calidad, atemporal y a la vez accesible. Son todas prendas únicas para ser usadas tanto de día como de noche. Aportan un toque de distinción a la indumentaria cotidiana y también una cuota de elegancia a cualquier vestimenta de noche.

