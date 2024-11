Dra. Jessica Matorras: Comprometida con tu proceso de bienestar integral

CREDITO CARAS

Dra., ¿Qué la motivó a dedicarse a su campo de especialización?

Durante mi trayectoria he atravesado situaciones tanto personales como académicas que me han llevado a reformular el concepto de belleza: había evolucionado de ser un simple aspecto externo a una definición que contempla todos los aspectos de la persona, por lo que vi la necesidad de acompañar de manera integral, para que quien acuda a mí, logre verse con ojos de amor, aceptación, pero sabiendo que la medicina estética es capaz de potenciar esa belleza individual y así lograr su mejor versión y aumentar su confianza; recordando siempre que esta es una definición muy personal y no generalizada, ya que ningún cuerpo físico y emocional es igual a otro.

¿Qué es lo más importante que los pacientes deben tener en cuenta antes de someterse a un tratamiento estético?

Dentro de los ítems más importantes está la realización de la primera consulta, se trata de una comunicación transparente y efectiva con el paciente, se realiza una historia clínica detallada para conocer en profundidad a la persona y ofrecer un tratamiento personalizado que se ajuste a la necesidad de cada uno y permita establecer expectativas realistas.

Los aspectos a tener en cuenta antes de realizar un procedimiento estético incluyen:

Antecedente de las personas

Estilo de vida

Consumo de medicación

Tratamiento estéticos realizados previamente

Expectativas a los posibles resultados que podemos conseguir

Examen físico detallado

Estudios complementarios que sirvan de soporte al procedimiento a realizar

Desarrollar un plan de tratamiento

El enfoque de mis tratamientos estéticos no sólo consiste en mejorar el aspecto físico, sino también en acompañar la mejoría de la persona para que el exterior sea un reflejo del interior.

¿Qué consejos tiene para las personas que buscan cuidar su piel y prevenir los signos del envejecimiento desde una edad temprana?

La disminución de la elasticidad y tonicidad son manifestaciones naturales del envejecimiento cutáneo. Para las personas que deseen una longevidad y cuidado de la piel a temprana edad deben tener en cuenta de 5 pilares fundamentales para una piel bonita y saludable:

Hábitos alimentarios: Dieta balanceada, rica en nutrientes y una adecuada hidratación que promuevan la salud de la piel y circulación. Evitar excesos de consumo de alcohol y tabaco. Actividad física regular: sin olvidar los ejercicios de fuerza Sueño reparador: Idealmente 7-8 hs nocturnas Gestión del estrés, hobbies Procedimientos estéticos adecuados al tipo de piel, edad y estilo de vida de cada persona.

¿Cuáles son los servicios que brinda?

Acompaño a mis pacientes mediante una variedad de tratamientos estéticos personalizados, adaptados a sus necesidades específicas. En el área facial, me enfoco en la armonización para mejorar la calidad de la piel, la bioestimulación cutánea, el uso de neuromoduladores para tratar arrugas dinámicas y la reestructuración facial, incluyendo voluminización.

En tratamientos corporales, abordo preocupaciones como la tonicidad, flacidez, estrías, celulitis y adiposidad localizada, siempre en combinación con suplementos, aparatología avanzada y tecnología de vanguardia. También ofrezco tratamientos especializados para la recuperación capilar.

Cada tratamiento es diseñado de forma individual tras una evaluación exhaustiva, garantizando resultados óptimos según las necesidades de cada paciente.

¿Cuáles son sus planes a futuro y qué nuevos servicios están pensando incorporar?

Estamos creando un espacio multidisciplinario, enfocado en el bienestar de la persona que busca empoderarse, para que sienta satisfacción personal y poder acompañarlos ese proceso de transformación tan importante, en donde el interior y el exterior se alinean.

El objetivo es que cada persona que consulta no sólo tenga resultados visibles, sino que también los sienta: permitiéndoles verse con la confianza y el amor que realmente merecen.

Contactos:

instagram @dra.jessicamatorras

Teléfono de contacto 3764561221