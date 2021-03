Dra. María Ruiz: Ginecología Regenerativa y Funcional

No sabe exactamente en qué momento decidió que sería médica, pero desde niña el llamado hacia la Medicina fue absoluto. “Sin duda, la influencia de mis padres, ambos médicos y docentes de alma, marco gran parte de mi camino”, dice la Dra. María Cecilia Ruiz, médica de planta del Hospital Militar Central, ginecóloga, obstetra y especialista en Patología del Tracto Genital Inferior en el Hospital de Clínicas José de San Martin con posgrado en Medicina Estética general, que acompañando al que sería su futuro esposo, dejó su Mendoza natal para perfeccionarse y vivir en Buenos Aires.

“Una vez especializada en medicina estética, comencé a fusionar mis conocimientos en ginecología y estética para lograr encontrar la solución a muchos problemas, entre síntomas y molestias, que mis pacientes me manifestaban cada día. Incluso, gracias a mi gran afinidad quirúrgica, comenzar a otorgar confort en cuanto al aspecto estético y funcional de la zona íntima. Y justamente fue esta inquietud la que me llevo a formarme en Cirugía Estética Vulvar en Buenos Aires con mis dos grandes mentores: el Dr. Adrian Gaspar y el Dr. Alejandro Carbone. Luego, vendrían viajes a EE.UU para capacitarme en modulación con hormonas bioidénticas y cirugía estética genital en la International Society of Cosmetogynecology”, recuerda.

Con gran amor y dedicación, María Cecilia comenzó a notar que existían muchas condiciones clínicas que las mujeres demandaban y que desde la ginecología tradicional no era posible resolver, “por lo cual comencé a investigar y logré encontrar mi gran pasión: la Ginecología Regenerativa funcional y estética. Mi gran sub especialidad, la que me motiva y disfruto enormemente”, asegura María Cecilia que, además de su basta formación, logró cumplir una experiencia que la marcó para siempre: una misión de Paz en Haití durante 7 meses, formando parte de los cascos azules para la ONU como médica general.

Pero ¿qué es exactamente? ¿Por qué se mezcla la estética con lo funcional?

Es regenerativa porque bioestimula todo el tejido genital y de la zona pélvica frenando el envejecimiento celular y mejorando sus cualidades naturales. Es funcional, porque recupera la capacidad sensitiva de los tejidos vulvo-vaginales mejorando la función urinaria y sexual de las mujeres. Es estética porque embellece los genitales externos, ayudando a mejorar el aspecto de la zona íntima.

¿Qué tipo de servicios ofrecés como médica especialista?

En la parte quirúrgica, labioplastia de labios menores y/o mayores; reparación del piso pélvico luego de nacimientos por parto vaginal; reducción del tamaño graso del monte de venus, entre otras. En tratamientos no invasivos, es posible realizar rejuvenecimiento vaginal mediante láser; blanqueamiento de la zona intima; plasma rico en plaquetas y/o ácido hialurónico para mejorar la hidratación y lubricación de la zona. Y una de mis favoritas, la modulación del sistema hormonal con hormonas bioidénticas, entre ellos pellet de testosterona o “chip sexual”.

Para conocer más: Av. Jorge Newbery 2497, CABA Tel: 11 4776 5691 WhatsApp +54 9 11 3150 8071 IG: @DraRuiz_ginecoyestetica