Dra. Marianela Zabala: Conceptos de belleza en la Patagonia

Dra, ¿por qué incursionó en la Medicina Estética?

Desde que tengo memoria, tuve una orientación hacia la estética, ya que me gusta maquillarme hasta para ir al súper. Siendo chiquita nunca me imaginé que iba a terminar dedicándome a esto. Soy de Jacinto Arauz, La Pampa, una localidad muy pequeña conocida por ser “el pueblo del Dr Favaloro”. Vengo de una familia de padre y hermano Médicos Cirujanos (mi madre ama de casa siempre fue muy coqueta) así que la cuestión médica siempre estaba subyacente. Estudié Medicina en la UCC en Córdoba, hice la especialidad de Cirugía General en la Clínica Vélez Sarsfield, y luego la subespecialidad de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva en el Hospital de Clínicas.

Actualmente, curso un posgrado trienal avanzado en Medicina Estética Anti Envejecimiento, a través de la AMA (Asociación Médica Argentina) y está a cargo de grandes especialistas en estética, como el Dr. Raúl Banegas, la Dra. Sofía Bobillo y el Dr. Lucas Ponti.

Considero que la Medicina Estética, sigue siempre en constante evolución para el bienestar de nuestros pacientes, y eso hay que saber brindar.

¿Qué es la Medicina Anti Envejecimiento?

El envejecimiento es una cuestión fisiológica, normal y natural de nuestro cuerpo, es decir un proceso inevitable. Lo que intentamos con la Medicina Anti Envejecimiento o Antiaging, es evitar el envejecimiento prematuro de la piel y de nuestro organismo como un todo. Contempla a la persona desde varios aspectos, para poder tener un bienestar físico, psicoemocional y social. Esto se logra, creando conciencia en la alimentación, en realizar actividad física de manera periódica, cuidados de skincare en el hogar, y con un abanico enorme de tratamientos médico estéticos que podemos hacer en consultorio.

¿Qué consejos brindas para no sufrir el paso del tiempo?

El paso del tiempo es inevitable, así que no tiene sentido luchar contra algo que vas a perder. Recomiendo hacerlo de la mejor manera posible y tratar de disfrutar mucho, cada etapa de la vida. Todo depende de la actitud que le ponga cada persona. Tengo pacientes de casi 70 años que se sienten de 30, se realizan tratamientos para sentirse y verse bellas y pacientes de 45 años que se sienten de 70 y no hay como sacarlas de esa casilla, porque el problema está en que no se sienten bien consigo mismas. Yo puedo ayudar desde muchos aspectos, pero la actitud es fundamental.

¿Es costoso un tratamiento estético?

Si tenemos en cuenta los beneficios que se obtiene al realizarlo, y se analiza que es una inversión en cada uno, para sentir y verse mejor, entonces no es costoso. De hecho, se puede hacer muchas cosas para cuidar la piel sin gastar demasiado. Hay que desmitificar que una consulta con un Cirujano Plástico es algo costoso, por supuesto que hay tratamientos de un valor más elevado que otros, pero el bienestar que genera en los pacientes, el hecho de mejorar algo que les está afectando de alguna manera, es invaluable.

¿Es importante que el paciente tenga una rutina de skincare?

No es solo importante, es necesario. Yo puedo hacer muchos tratamientos con inyectables o mínimamente invasivos o hasta intervenciones quirúrgicas, pero el Antiaging no se trata sólo de eso, si en el hogar no se sigue una buena rutina de skincare acorde a la piel, una alimentación saludable, actividad física regular, buena hidratación, etc, todo lo que podemos mejorar en el consultorio, se pierde. Es importante tener constancia y dedicarle tiempo al cuerpo. El objetivo es mantener un equilibrio para que todo funcione como debe ser y la persona sienta que está en su mejor versión.

Datos de contacto:

Instagram: @doctorazabala

Facebook: Dra. Marianela Zabala Cirujana Plástica

Dirección: Av. San Martín 1359 San Martín de Los Andes, Neuquén.

Teléfono: 2972408085