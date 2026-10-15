Dra. Nicole Labadie: armonización facial y medicina estética con resultados naturales

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La Dra. Nicole Labadie, odontóloga egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA), desarrolló su carrera profesional hacia el campo de la medicina estética, especializándose en procedimientos de armonización facial y bioestimulación. Su propuesta se basa en una atención personalizada, con el objetivo de lograr resultados naturales que respeten la identidad de cada paciente.

Su formación en odontología le permitió adquirir conocimientos sobre anatomía facial, precisión y destreza manual, herramientas fundamentales para los procedimientos que realiza actualmente en su consultorio. A partir de esa base, decidió profundizar sus conocimientos en el área estética mediante un diplomado y distintas capacitaciones.

La actualización profesional ocupa un lugar central en su recorrido. Por eso, continúa participando en congresos, cursos y formaciones especializadas, con el propósito de incorporar conocimientos y mantenerse al día con los avances de su profesión.

Armonización facial: una estética que respeta la naturalidad

Uno de los principales diferenciales de la Dra. es su manera de comprender la medicina estética. Lejos de buscar transformaciones radicales o responder a estándares de belleza, su enfoque apunta a potenciar las características de cada rostro mediante resultados naturales y armónicos.

Para la profesional, cada paciente presenta necesidades y expectativas diferentes. Por eso, considera fundamental dedicar tiempo a la escucha y realizar una evaluación individual antes de recomendar cualquier procedimiento.

Esta forma de trabajo se sostiene en dos pilares esenciales: el criterio profesional y la seguridad del paciente. Su objetivo es indicar tratamientos adecuados para cada caso, respetando siempre las particularidades de cada persona.

Los desafíos de la medicina estética y la importancia de las expectativas reales

En un contexto donde las redes sociales tienen una influencia creciente sobre los ideales de belleza, la especialista reconoce uno de los principales desafíos de su profesión: las expectativas generadas por las tendencias y la búsqueda de resultados inmediatos.

Frente a este escenario, destaca la importancia de que los profesionales asuman un rol educativo, brindando información clara sobre los tratamientos y sus posibilidades reales.

Desde su perspectiva, la medicina estética debe acompañar las características individuales y no responder a modelos de belleza impuestos. Por eso, considera indispensable construir expectativas realistas y priorizar decisiones responsables en cada consulta.

De cara al futuro, la Dra. Nicole Labadie busca continuar perfeccionándose y creciendo profesionalmente, manteniendo los valores que orientan su trabajo: dedicación, compromiso y vocación por el cuidado de sus pacientes.

Tel: +54 9 1152291571

Instagram: @dra.nicolelabadie

Atención presencial en Olivos. Bs As