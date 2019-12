Dra. Romina Carla Barzena: el equipo más eficaz

Hace 15 años que la Dra. Romina Barzena, médica dermatóloga, trabaja en medicina estética. “Realicé en Buenos Aires mi carrera de Medicina. Luego de haberme recibido y hacer varias pasantías dentro de la Universidad en el Servicio de Imágenes del área de Tomografía Computada y en la Fundación Flebológica Argentina, vine a vivir a Rosario, Provincia de Santa Fe, ya que mi marido era de aquí".

"Pero al tener toda mi familia en Buenos Aires, me decidí a realizar la especialidad allá, en el Hospital de Cirugía y Oncología Marie Curie de Parque Centenario. Viajaba todas las semanas de Rosario a Buenos Aires para concurrir al hospital, pero me apasionaba y no me pesaba. Siempre me gustó la parte quirúrgica de la medicina”, recuerda la Dra. Barzena.

¿A qué atribuye el aumento de los tratamientos mínimamente invasivos?

Entiendo que hoy en día, tanto el hombre como la mujer, no tienen el espacio o tiempo para tener una recuperación posterior al tratamiento quirúrgico.

Es por eso que surgen tantos tratamientos mínimamente invasivos, después de los cuales los pacientes pueden continuar con sus vidas de forma normal o habitual.

¿Qué tratamientos se pueden realizar en esta época del año?

Estamos entrando en la estación de verano, y si bien hay tratamientos que ya no realizamos en esta época, hay muchos otros que podemos seguir o comenzar a realizarlos. Algunos como el Jett Plasma Lift Medical, por ejemplo.

¿En qué consiste este tratamiento y para qué se utiliza?

Es un tratamiento que utiliza plasma como cuarto estado de la materia. Es un gas ionizado que se observa como un haz de luz y sirve para tratar arrugas finas y profundas, cicatrices, eliminación de verrugas, manchas de pigmentación y acné, también para lifting facial y corporal, rejuvenecimiento genital femenino, eliminación de estrías y tatuajes o micropigmentaciones.

El procedimiento cosmético tiene resultados visibles inmediatamente y es completamente indoloro, con efectos a largo plazo después de varias sesiones. Se lo puede usar tanto para estética como para tratamientos médicos.

En caso de pérdida de firmeza cutánea moderada en los párpados, ¿se puede utilizar Jett Plasma Lift Medical para sustituir una blefaroplastia?

La solución más radical, en especial si la laxitud es importante, es la cirugía: la blefaroplastia quirúrgica, que debe realizarla siempre un cirujano especializado en cirugía estética u oftalmológica, con las consecuencias que esto conlleva entre anestesia local, edemas y hematomas durante varios días.

En caso de pérdida de firmeza moderada, el Jett Plasma Lift Medical es una muy buena alternativa. El aparato, que no supera el tamaño de un bolígrafo, utiliza la tecnología plasma para llevar a cabo una retracción prácticamente indolora de la piel de los párpados sin efectos secundarios.

¿Qué resultados se pueden esperar y en cuánto tiempo?

Los resultados son muy satisfactorios a solo una semana del tratamiento, sin cortes ni cicatrices. El aspecto arrugado de la piel desaparece y la mirada se abre gracias a la retracción de la piel de entre 1 y 2 mm.

El resultado óptimo se alcanza tres meses después de la sesión y duran varios años. En el caso de que fuese necesario, se puede volver a realizar otra sesión a los tres meses.

¿Se puede realizar aun con la piel bronceada?

Sí, no hay ningún inconveniente cuando se utiliza en forma cosmetológica, por ello es un tratamiento ideal para hacerlo en esta época del año.

