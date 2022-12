El camino de la obesidad

CREDITO CARAS

Dr. Bono, ¿cuáles son las causas que provocan la obesidad en las personas?

Desde el Centro Médico Dr. Bono hace años nos dedicamos a investigar y no solamente a tratar esta enfermedad llamada obesidad, la misma constituye un síndrome. En medicina nosotros definimos que un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que conforman una enfermedad, ésta tiene múltiples causas, desde genéticas que condicionan funciones metabólicas, conductuales que condicionan comportamientos negativos, y las enfermedades que son producto de la obesidad y empeoran la calidad de vida. Por todo esto, cada argumento mencionado en cuestión se manifiesta en forma de signos. Por ejemplo: el acumulo de grasa abdominal o síntomas; el excesivo apetito y el no control del mismo.

¿Qué consecuencias trae aparejado el no tratamiento de la obesidad?

La calidad de vida del paciente si no se trata va a ser cada vez peor. Ya sea por el desgaste articular que impide a su vez el movimiento; el padecimiento psicológico que hace de esto una suerte de un círculo de fracasos que no se logran resolver; nuestro medio interno órganos vitales como el hígado, el corazón, los riñones y el páncreas, pagando las consecuencias que produce esta enfermedad.

En la actualidad la obesidad se trata y se puede actuar a tiempo para que no se produzcan los daños colaterales como la diabetes, la hipertensión arterial, la artrosis.

¿Qué conceptos le quiere transmitir a las personas que evidencian esta patología?

Lo que queremos transmitir desde nuestro Centro Médico y que a través de tantos años de investigar esta patología, es que la evidencia es suficiente para poder contarles a todos aquellas personas que padecen el sobrepeso y la obesidad, que se alimentan mal, que no hacen actividad física, que no se cuidan; sé que va a sonar algo repetitivo pero no es a modo de consuelo lo que digo sino que con evidencia lo manifiesto, es decir esto está casi escrito en el código genético de cada uno de los pacientes que padecen este trastorno, por lo tanto el accionar hacia los alimentos menos saludables, hacia las conductas menos positivas, hacia la conciencia de saber que me hace mal pero lo como igual, no es culpa del paciente de hecho no es culpa de nadie, es una enfermedad que lo está condicionando a comportarse de ese modo.

Resulta una ficción decir que se combate simplemente con psicología, privación calórica y tratamientos a base de dietas que conforman una especie de supresión enfermiza de alimentos, como pesar un bife para consumirlo. Considero absolutamente imposible sostener esto en el tiempo sin desarrollar una neurosis alimentaria.

A través de la represión no hay posibilidad de poder tener éxito en el tratamiento de la obesidad, pues de ninguna manera esto es así, distinto es el criterio del equilibrio.

Es por esto que el camino de la obesidad, nos lleva hoy a un tratamiento conservador, sin modificar nuestra anatomía normal y es a base de medicamentos prescriptos responsablemente por médicos especialistas en la materia, abordando la causa de cada signo y síntoma, como así también el correcto seguimiento en todo aspecto del paciente. Es así como decidimos criteriosamente tratar a nuestros pacientes, el objetivo no es solamente cambiar su peso, si no ayudarlos a que ellos mismos deciden cambiar su vida.

Datos de contacto:

Web: www.doctorbono.org