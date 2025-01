El Camino de la Sanación: La Transformación Personal de Gaby Ferreyra a través de la Biodecodificación y las Constelaciones Familiares

CREDITO CARAS

Mi nombre es Gaby y me dicen Gabu.

Soy terapeuta holística y trabajo con la biodecodificación y las Constelaciones familiares hace 5 años.

Cómo llegó a tu vida las Constelaciones y biodecodificacion?

Llego a este camino de sanar a través de las Constelaciones por un gran dolor que atravesó mi vida y la de mi familia, la muerte de mi hermana .

Un día mi hermana decidió no seguir más en este mundo. Ese gran dolor había derrumbado parte de mi y no encontrar respuestas fue lo que me hizo buscar un camino nuevo, un camino distinto para poder seguir adelante.

Y es así que llegue la Biodecodificacion y a las Constelaciones que me ayudó a Resurgir, a transformar ese dolor en fuerza para seguir adelante.

Parte de ese dolor era sentir que no había podido salvar a mi hermana: " Que no llegue a tiempo " .

Y con las Constelaciones entendí que no podemos salvar a nadie, que cada uno elige su destino y hay que respetarlo.

Pero lo que sí podemos es sanar por nosotros. Y de esa forma podemos liberarnos a nosotros y así a nuestro Árbol familiar para que no se sigan repitiendo historias y dolores que vienen de más atrás..

Desde hace tiempo deseo desplegar todo mi aprendizaje para transmitir y ser guía en las personas y almas que llegan a mi con una historia de dolor, con heridas sin Sanar, con situaciones repetitivas sin resolver. Y así nació en mi este llamado de ayudar a sanar a las personas.

Hoy me siento muy feliz de poder acompañar a los diferentes consultantes que llegan a mi y poder ver el camino de Transformación y sanación que han logrado desde la Biodecodificacion y Constelaciones Familiares.

Sana uno y Sanamos todos...

Gaby Ferreyra

WhatsApp 1160278249

Instagram: @gabu.ferreyra