El tratamiento que soluciona los problemas íntimos que muchas mujeres no se animan a conversar

El Dr. Francisco Turri es especialista en Obstetricia y Ginecología. Con 20 años de experiencia en esta profesión, hoy charla con Caras y nos cuenta sobre sus inicios y cómo con este tratamiento logra mejorar la calidad de vida de muchas mujeres. “Comencé en el área de Obstetricia y hace unos años avancé con tratamientos innovadores en Ginecología. Utilizamos láser de última generación para rejuvenecer o restaurar la mucosa vaginal y así resolver problemas íntimos de mujeres de todas las edades”, remarca el profesional.

¿Qué problemas busca solucionarles a las mujeres?

Muchas de mis primeras pacientes que he acompañado en varios partos vuelven con una problemática distinta luego de haber cumplido su etapa de embarazos. Son mujeres adultas jóvenes que consultan por escapes de orina al correr o en el gimnasio o sienten dolor por falta de lubricación en el momento de las relaciones. Es la consecuencia de la caída de estrógenos al llegar la menopausia. Otras mujeres más jóvenes tienen problemas luego de los embarazos por la gran distensión de las paredes del canal de parto. Sufren incontinencia, dolor en la vuelta a las relaciones sexuales o sentir distinto en el momento del climax debido a la distensibilidad y falta de tonicidad de la mucosa vaginal.

Trabajamos mucho desde lo preventivo, no esperar el síntoma sino anteponernos y regenerar toda la vitalidad de la mucosa vaginal previa al parto. Sabemos que estos problemas son más frecuentes de lo que imaginamos, pero las mujeres no piden ayuda al ginecólogo por vergüenza, prejuicio o tabú. Entonces lo vive en soledad y con resignación naturalizando su dolor.

Resolver problemas de la esfera sexual o la incontinencia de orina es muy importante porque estos síntomas impactan fuertemente en la calidad de vida y repercuten en la autoestima como también en sus vínculos con la pareja.

Trabajas con tecnología de última generación, ¿cierto?

Hacemos un tratamiento incomparable por su eficacia y resultados, es una alternativa sin precedentes en Argentina, totalmente innovadora. En Gynecotouch utilizamos la tecnología Monalisa a partir de equipos Láser de CO2 desarrollada por DEKA, una empresa europea líder en Lásers de precisión. Es el único tratamiento diseñado exclusivamente para la mucosa vaginal y con efectividad y seguridad comprobada por la comunidad científica internacional.

El efecto bioetérmico del láser penetra suavemente en la mucosa vaginal estimulando la producción de colágeno, ácido hialurónico y glicosaminoglicanos aumentando la elasticidad, turgencia y humedad del tejido.

También favorece la neovascularización para que puedan llegar nutrientes a través de los nuevos vasos sanguíneos. Estimula la producción de Glucógeno a partir de las células más superficiales que garantiza el PH ácido propicio para el equilibrio de la microflora vaginal que previene la aparición de infecciones recurrentes con el flujo característico y mal olor.

Importamos de Europa la mejor tecnología para abordar estos tratamientos asociada a una importante capacitación profesional en el Hospital Universitario Careggi en Florencia, Italia. Porque sabemos que la mujer argentina es exigente y quiere lo mejor para resolver problemas íntimos de mucha sensibilidad.

¿Cuáles son los beneficios del mismo?

La eficacia de los tratamientos es categórica como lo demuestran los ensayos clínicos con rigurosidad científica. En la literatura internacional hay más de 50 estudios publicados en temas de atrofia vaginal de la perimenopausia e incontinencia de esfuerzo.

Se reportan mejorías entre un 76 a 90% para los síntomas más molestos de la atrofia vaginal como laxitud, sequedad y picazón luego de las tres sesiones de tratamiento. Como así también la mejora sustancial de síntomas urinarios según estudios publicados por el Dr. Stefano Salvatore, jefe del Servicio de Uroginecología del Hospital San Raffaele de Milano, Italia.

El láser viene a dar respuesta a problemas que los tratamientos farmacológicos convencionales no logran resolver o que no cubren las expectativas de mejoría que las pacientes esperan. Es una solución efectiva a un problema conocido y sin cirugía. Si bien no deja de ser una intervención, es mínimamente invasiva, no necesita anestesia, sin reposo previo ni posterior, no necesita internación ni engorrosos exámenes prequirúrgicos, no duele y podés continuar con tu actividad diaria después que el médico te lo realiza. No tiene contraindicaciones ni efectos adversos.

Es la indicación justa también en pacientes recuperadas de cáncer ya que no se utilizan hormonas contraindicadas en tumores hormonodependientes como el cáncer de mama. Trata además la incontinencia urinaria de esfuerzo leve que no tiene indicación de cirugía o simplemente porque no quieras operarte.

¿Cuáles son las modalidades de consulta?

Ahora nos focalizamos en las consultas virtuales. Aquí podemos resolver tus principales dudas para prepararnos a una consulta presencial extremando todas las medidas de seguridad y prevención.

En la primera visita hacemos un plan de tratamiento que consiste básicamente en tres sesiones separadas de 30 días entre una y otra. Proponemos tratamientos exclusivos a medida según tu problemática con un diagnóstico preciso focalizado en la solución sin descuidar la experiencia de atención.

¿Cuál es el vínculo que se genera y que inquietudes le acercan sus pacientes?

Estoy sorprendido por la gran cantidad de consultas sobre molestias íntimas femeninas que estamos teniendo por redes sociales y consultas virtuales. Al ser una consulta menos tradicional la mujer se anima más a preguntar porque son temas que a veces generan mucho pudor.

Otra cosa que observamos es que distintas mujeres comienzan a empatizar acerca del mismo problema y que no han encontrado respuesta. Nos da una pauta que son problemas más frecuentes de lo que imaginamos pero que suelen esconderse por vergüenza. Nosotros nos esforzamos en hacer que la paciente se sienta cómoda y contenida para poder plantear abiertamente su situación sin tabúes.

Natalia, nuestra experta en asistencia a la mujer, nos ayuda a organizar la primera entrevista y el seguimiento del tratamiento en todo momento. Su mirada femenina es muy importante. Asume cada caso con la delicadeza que estos temas sensibles requieren para que la experiencia de atención sea un plus en el contexto del tratamiento puramente médico.

Somos un equipo de especialistas y estamos para ayudar y tratar estos temas con la máxima exigencia médica sin descuidar la calidez. Porque estamos convencidos que al resolver el problema la mujer cambia sustancialmente su calidad de vida. Animate, da tu primer paso al cambio.

Conoce más en www.gynecotouch.com.ar o en su perfil de Instagram.