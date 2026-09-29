Nico Vázquez sorprendió a su papá Fernando por su cumpleaños con un inédito álbum de fotos: “El hombre de los cuatro trabajos”

Nico Vázquez sorprendió a su papá Fernando en su cumpleaños al compartir un álbum familiar inédito. El actor hizo públicas una serie de fotografías junto a un extenso mensaje en el que repasó distintos momentos de la vida de su padre y destacó las enseñanzas que recibió de él a lo largo de los años.

A través de esas imágenes, el intérprete también eligió homenajear al hombre que lo acompañó desde sus primeros pasos en la actuación y que, según contó, siempre estuvo presente en los momentos importantes de su vida: “Hoy cumple años uno de los Rocky de mi vida: mi papá”, escribió al comenzar la dedicatoria.

Nico Vázquez felicitó a su papá con un álbum inédito de fotos

El mensaje de Nico Vázquez para su papá Fernando

En su publicación, Nico Vázquez construyó un retrato muy personal de Fernando a partir de los recuerdos que conserva de su infancia y de los años compartidos. Uno de los aspectos que más destacó fue su relación con el trabajo: “El hombre de los cuatro trabajos”, lo definió, una frase con la que resumió el esfuerzo que siempre vio en su papá.

Nico Vázquez destacó el rol de su papá en su carrera profesional

También recordó una de sus grandes pasiones: el fútbol. Según contó, su padre jugaba muy bien y consideró que, de haber contado con el apoyo necesario para dedicarse a ese deporte, podría haber tenido otro destino dentro de esa actividad. Pero entre las características que eligió rescatar también aparecieron recuerdos cotidianos, como los mejores sándwiches y panchos, su vínculo con los amigos y esa personalidad que hizo de Fernando una persona muy querida por quienes lo rodean.

El rol de Fernando en la vida de Nico Vázquez

Uno de los recuerdos más significativos de la dedicatoria estuvo relacionado con los comienzos de Nico Vázquez en la actuación. Cuando todavía se encontraba dando sus primeros pasos en la profesión, Fernando lo acompañaba a los castings y se quedaba esperándolo afuera. Para él, aquellos gestos fueron parte de las enseñanzas que recibió de su papá mucho antes de alcanzar el reconocimiento: “El que me enseñó con hechos, y no con palabras, que para alcanzar los sueños hay que trabajar. Y mucho. Que nadie te va a regalar nada”, escribió.

Nico Vázquez señaló la importancia de Fernando en la vida de quienes lo conocen

El experto en artes escénicas también destacó la manera en la que Fernando enfrentó las dificultades que atravesó a lo largo de su vida. Lo describió como un hombre que supo transformar cada golpe en aprendizaje y continuar avanzando, una actitud que quedó entre las enseñanzas que más valoró de su padre.

El concepto de Nico Vázquez sobre su padre, Fernando

En otro tramo de la publicación, Nico Vázquez se detuvo en el vínculo de Fernando con el resto de su familia. Lo definió como “el mejor amigo de sus amigos” y también destacó la relación que mantiene con su mamá, a quien describió como su compañera. De esta manera, el homenaje no quedó solamente centrado en el vínculo entre padre e hijo, sino que también recuperó el lugar que su progenitor ocupa dentro de la familia que construyó.

Nico Vázquez junto a Lionel Messi y su padre Fernando

Hacia el final de su mensaje, Nico Vázquez puso el foco en el presente y en el vínculo que mantienen. Le agradeció a su papá por haber estado a su lado tanto en las buenas como en los momentos difíciles y por haberle demostrado, con su propia historia, que siempre es posible volver a levantarse. “Y así como yo siempre supe que podía contar con vos, quiero que sepas que vos contás conmigo. Siempre. Hasta el final”, escribió el actor para cerrar su homenaje de cumpleaños.