Escuela online de intuición y cursos espirituales

Mar es médium o clarividente desde los 8 años cuando vivió una experiencia muy fuerte en el mar, cuando casi se ahoga en Rio de Janeiro. Hoy ella charla con Caras y nos cuenta sobre como ha sido su camino espiritual hasta la actualidad. "Fue una experiencia que me hizo vivir con presentimientos. Luego, empecé a tirar las cartas con videncia. No fue hasta hace 7 meses, recién separada, con mi hijo diagnosticado de una enfermedad en los huesos, que me decidí a hacer algo con eso que toda la vida me había atormentado. Como la carta del arcano sin nombre en el Tarot, empecé a sentir un profundo deseo de cambiar de piel y transformarme y ayudar a otros a transformarse”, afirma la tarotista.

¿Qué es Esoterik?

Es la escuela online que creé junto a mi mentor Mar, brindamos cursos espirituales para el desarrollo de la intuición. La esotérica era una de las formas en las que en la Grecia antigua se administraba la enseñanza, una iniciación a los misterios para pocos. Quise recuperar ese espíritu de iniciación a lo oculto, pero para muchos.

¿Qué hace única a Esoterik?

Nos preocupamos por generar lazos de amor con nuestra comunidad formada por gente de todo el mundo. Entiendo por amor la fuerza que todo lo puede y todo lo mueve.

Te doy un ejemplo : En los talleres de Tarot y oráculo Lenormand desde la primera clase hay prácticas con gente “de visita” que no puede pagar una lectura. Todos ganan: Nuestros alumnos ganan confianza en la herramienta, conectan con su intuición y aquel que realmente está en una situación difícil recibe una guía.

Brindamos charlas gratuitas los 30 de cada mes. La de septiembre, por ejemplo, es sobre la reconexión de las almas gemelas. Esta idea de las charlas fue de Mar, mi mentor y alma gemela, quien me ha ayudado a crecer y proyectarme.

¿Quiénes forman parte de la escuela?

Me acompañan colegas como Ricardo de León, un gran médium, Lucía Giménez, reikista y profesora de sistemas energéticos, Pato Noeli psicopedagoga e instructora en formación angélica, el astrólogo Fabian Pernas con quien hicimos un libro de astro y Tarot con la energía que se viene para el 2021 que estará disponible en octubre. También forman parte de Esoterika Victoria Sulpizi, mi asistente y Flor, la editora de contenidos.

¿Qué se viene a futuro?

A partir de diciembre tendremos formación en vidas pasadas. Puedo dar fe que hay dolores del alma que solo una regresión puede sanar. En mi propia experiencia descubrí haciendo una regresión que fui una médium bahiana del año 1800 que se suicidó tirándose al mar. ¿Recordas que te conté que me ahogué a los 8 años?, es que el alma repite lo que no pudo sanar.

Si uno murió en otra vida en una situación traumática, para el alma pasaron apenas segundos de esa muerte y todavía sigue atrapada en esa experiencia. ¿Sabés cuanta gente llega con “síntomas” físicos y emocionales que no puede explicar en el presente? La única manera de sacarlos es llevarlos de nuevo a la experiencia. Descubrir quienes fuimos, para sanar quienes somos.

Conoce más ingresando en el perfil de Instagram de la escuela.

Para contacto: Le Tarotiste – email: marletarotiste@gmail.com