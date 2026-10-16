Fabio Ostroviecki logro con @Fabio.ostro.ok ser el streming mas influyente en el mundo del vino argentino

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Fabio Ostroviecki es el streaming más influyente en el mundo del vino argentino y spirits (@fabio.ostro.ok), respaldado por dos años de exitosas entrevistas a las principales bodegas de Mendoza que le valieron el prestigio del Martín Fierro Latino. Con este reconocimiento y una comunidad fiel que no para de crecer, Fabio dio el salto de las pantallas a los eventos presenciales, creando una propuesta que se convirtió en un éxito rotundo en el circuito gastronómico.

El pasado 18 de septiembre, el reconocido Frida Club en el corazón de Palermo fue testigo de una noche de VARIETALES. El público disfrutó de una experiencia envolvente donde las copas llenas, el ambiente distendido, las buenas charlas y una gastronomía de primer nivel fueron las verdaderas protagonistas de la velada.

Durante la jornada, los asistentes realizaron un viaje sensorial único, degustando propuestas de bodegas boutique con gran personalidad como Equilibrio Imperfecto, Alma Resiliente, Nova Vinea y Fan Representaciones. Además, la oferta de bebidas se enriqueció con spirits, destilados y aperitivos artesanales de marcas de vanguardia como Malevo Spirits, Vermut Bertelli y Chelo.

Para lograr el maridaje perfecto con cada copa, la noche contó con piezas de sushi de autor de la mano de Sushi Hass Nikkei, acompañadas por una espectacular variedad de quesos artesanales seleccionados cuidadosamente por Nuestro Campo.

Si te atrae la idea de compartir buenas copas, descubrir sabores únicos y conectar con una comunidad vibrante que disfruta del buen vivir tanto como vos, te abrimos cordialmente las puertas a nuestras próximas citas antes de que termine el año:

• Viernes 20 de noviembre: Nos volvemos a encontrar en un espacio renovado y lleno de mística como Tantra Palermo para vivir otra jornada inolvidable.

• Jueves 17 de diciembre: Nos despedimos a lo grande cerrando el año en la casa que vio nacer este ciclo, el icónico Frida Club.

De esta manera, la fusión entre productores independientes, gastronomía de autor y una comunidad apasionada demuestra que VARIETALES liderado por Fabio Ostroviecki es la consolidación de un nuevo ritual urbano para celebrar la noche porteña.