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Lorena Banno: Reconstruir no es un solo procedimiento: es un trabajo en equipo

Detrás de una reconstrucción mamaria intervienen diferentes profesionales, momentos y decisiones. Cirugía y micropigmentación pueden complementarse para acompañar distintas etapas de un mismo proceso integral. Galería de fotosGalería de fotos

Lorena Banno: Reconstruir no es un solo procedimiento: es un trabajo en equipo
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Cuando vemos el resultado de una reconstrucción mamaria, pocas veces pensamos en la cantidad de profesionales, decisiones y etapas que existieron antes de llegar hasta allí.

Después de un cáncer de mama, reconstruir no es el trabajo de una sola persona.

Mastólogos, oncólogos y cirujanos plásticos o reconstructivos intervienen desde sus respectivas especialidades. Y, en determinados casos, la micropigmentación paramédica puede incorporarse posteriormente para recrear visualmente una areola y un pezón mediante técnicas hiperrealistas.

“Mi trabajo no reemplaza al del cirujano. Es otra disciplina, con otra función, que puede complementar el proceso cuando están dadas las condiciones”, explica Lorena Banno, especialista en micropigmentación paramédica y método Areola Flower®.

Ese límite es fundamental.

Lorena Banno: Reconstruir no es un solo procedimiento: es un trabajo en equipo

La micropigmentación no reconstruye tejido ni modifica el volumen de una mama. Trabaja sobre la percepción visual mediante color, luces y sombras, buscando generar tridimensionalidad y adaptar el diseño a cada cuerpo.

Pero para llegar a ese momento hubo mucho antes.

Una cirugía correctamente realizada, tiempos de cicatrización, controles y la indicación de que la piel se encuentra en condiciones de ser pigmentada. De allí la importancia de que exista comunicación y respeto entre disciplinas.

“Cuando recibo a una mujer, no estoy empezando una reconstrucción desde cero. Estoy recibiendo el resultado del enorme trabajo que realizaron ella y muchos profesionales antes de llegar a mí”, señala Banno.

Para Lorena, entenderlo de esta manera también cambia el lugar de la micropigmentación: no como una técnica aislada, sino como una posible etapa dentro de un proceso mucho más amplio.

Porque detrás de una mama reconstruida no existe solamente un resultado.

Existe una cadena de profesionales que hicieron su parte, una mujer que atravesó cada una de esas etapas y, sobre todo, un objetivo compartido: que cada intervención sume sin invadir el lugar de la otra.

 

Lorena Banno
Dermocosmiatra & PMU | Micropigmentación Reconstructiva (Areolas | Cicatrices | Cejas)
Especialista en Areola Flower (Brasil) | Artista PhiBrows
Seguime en Instagram @lorebanno.areolaflower | @lorenabanno
Tel. 2396 543011
Pehuajó | Nordelta | Vicente López
lorenabanno.com

 

 

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