¿Se te mueven los dientes y pensás que es normal?

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En BEO Odontología comenzamos a recibir cada vez más pacientes con movilidad dental avanzada, sangrado de encías y pérdida de soporte periodontal. Muchos llegaban después de años sin controles y, en varios casos, aparecían factores de riesgo importantes como tabaquismo o diabetes. Frente a la frecuencia y complejidad de estos cuadros, incorporamos al equipo a la Dra. Fernanda Cabrera, especialista en Periodoncia, para diagnosticar, tratar y acompañar de manera específica a pacientes con enfermedad periodontal, especialmente cuando conservar las piezas dentarias requiere una intervención oportuna y seguimiento profesional.

¿Es normal que un diente se mueva en un adulto?

No. Una movilidad aumentada debe estudiarse. Puede estar relacionada con pérdida de hueso y de los tejidos que sostienen al diente, aunque también existen otras causas. La evaluación periodontal permite determinar el origen y el grado de compromiso.

¿Qué señales deberían llamar la atención?

Sangrado al cepillarse, encías retraídas, mal aliento persistente, separación entre los dientes, movilidad o cambios en la mordida. Son signos que no deberían naturalizarse ni atribuirse solamente a la edad.

¿Qué relación tienen el tabaco y la diabetes?

El tabaquismo es un factor de riesgo importante para la enfermedad periodontal y puede hacer que algunos signos, como el sangrado, sean menos evidentes. La diabetes mal controlada también se asocia con mayor riesgo y peor evolución periodontal, por lo que el abordaje debe ser integral.

¿Un diente que se mueve necesariamente se pierde?

No siempre. Depende del soporte que conserve, del grado de enfermedad y de la respuesta al tratamiento. Detectar el problema temprano puede mejorar las posibilidades de conservar la pieza y controlar la enfermedad.

¿Cómo se trata la enfermedad periodontal?

El tratamiento se adapta a cada caso e incluye control de placa bacteriana, higiene interdental, limpieza profesional profunda y controles periódicos. En cuadros avanzados pueden requerirse procedimientos específicos indicados por la especialista.

BEO Odontología

Dra. Fernanda Cabrera – Especialista en Periodoncia

Dirección médica: Od. Natalia Rojas – Especialista en Prostodoncia (UBA)

Rafael Calzada, Almirante Brown