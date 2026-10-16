Encías y corazón: una relación que vale la pena conocer

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Durante años, la salud bucal y la del corazón se pensaron como territorios separados. Hoy la evidencia científica muestra que están mucho más conectados de lo que parecía.

¿Qué es la enfermedad periodontal?

Es una infección crónica de los tejidos que sostienen los dientes. Comienza como gingivitis (con encías rojas, hinchadas y sangrantes) y, si no se trata, avanza a periodontitis. En esta etapa, las encías se separan del diente, se forman bolsas infectadas y puede destruirse el hueso hasta provocar la pérdida dental. Es una de las enfermedades más frecuentes del mundo.

Asociación no es lo mismo que causa

Hasta hoy no está demostrado que la enfermedad de las encías cause patologías cardíacas. Ambas comparten factores de riesgo como el tabaquismo, la edad, el sobrepeso, la diabetes y el sedentarismo. Sin embargo, los estudios indican que la asociación persiste incluso controlando esos factores, lo que sugiere que la periodontitis podría sumar riesgo por sí misma.

Cómo podemos ayudarte

En el consultorio, las doctoras Belén y Sofía, socias y cofundadoras de COF, evalúan y tratan el mal estado de las encías, desde una gingivitis inicial hasta una periodontitis avanzada. Si notaste sangrado, inflamación o cambios en tus encías, detectarlo a tiempo es la mejor forma de cuidar tu boca y tu salud general.

Cuándo consultar

El sangrado, el mal aliento persistente, la sensibilidad, el aflojamiento o la retracción de las encías no son normales. Un control periódico es vital para personas con antecedentes cardiovasculares, diabetes o hipertensión. Además, quienes tengan una enfermedad cardíaca o tomen anticoagulantes deben informarlo siempre antes de cualquier tratamiento.

Cepillarse bien, usar hilo interdental y consultar al odontólogo al menos una vez al año es una inversión que cuida la sonrisa y el corazón.

Contacto

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Dras. Belén y Sofía