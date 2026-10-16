Cosmiatría Mágica: una propuesta que conecta el cuidado de la piel con el bienestar emocional

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Cosmiatría Mágica, creado por Griselda Marisa Lemmi, nace de la búsqueda de unir dos pasiones: el cuidado de la piel y las terapias holísticas. Su propuesta se basa en una concepción de la belleza que va más allá de lo estético, donde las emociones, la energía y el bienestar interior ocupan un lugar fundamental.

El recorrido de su creadora comenzó con una formación en terapias holísticas, impulsada por un período de replanteos personales y el deseo de construir un espacio propio dedicado al bienestar de los demás. Al mismo tiempo, su interés por el cuidado y embellecimiento del rostro la llevó a formarse como cosmiatra.

La posibilidad de integrar ambas disciplinas llegó a través de la Academia de Formación en Cosmiatría Holística de Angie Ovieczka, donde encontró una propuesta alineada con sus intereses. Uno de los momentos más significativos de su trayectoria fue su participación en una reciente Expo de Estética en La Rural, por invitación de su profesora, una experiencia que reafirmó su elección profesional.

Una forma diferente de entender la belleza

El principal diferencial de Cosmiatría Mágica está en el enfoque holístico que Griselda aplica al cuidado de la piel. Desde esta perspectiva, la estética se vincula con el estado emocional y el bienestar interior de cada persona.

La cosmiatra prioriza la escucha activa y la atención personalizada, buscando comprender las emociones, el estrés y las necesidades particulares de quienes llegan al gabinete. Su propuesta invita a descubrir la belleza desde una conexión más profunda con uno mismo, sin limitarse únicamente a las tendencias estéticas.

En un contexto donde muchos tratamientos adquieren popularidad a través de las redes sociales, su objetivo es ofrecer un espacio donde cada persona pueda elegir cómo cuidarse desde sus propias necesidades y deseos.

Actualmente, Griselda se encuentra enfocada en ampliar sus conocimientos, incorporar nuevas herramientas y continuar desarrollando su gabinete. Además, trabaja en un proyecto vinculado con su camino espiritual, cuyos detalles prefiere reservar por el momento.

Con una propuesta que combina cosmiatría holística, bienestar y conexión emocional, busca acompañar a quienes desean descubrir otra manera de relacionarse con su belleza y su cuidado personal.

CONTACTO

Instagram: @cosmiatria.magica

Teléfono: 15 4074-5926