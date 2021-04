Federico Devesa: el entrenador que prefieren los celebrities

Federico Devesa es entrenador de boxeo de grandes figuras e influencers de Argentina. Cuenta con un estilo de enseñanza que lo diferencia de otros entrenadores a nivel mundial, gracias a los más de veinte años de experiencia que tengo dedicados al entrenamiento y al boxeo. Compitió de forma amateur y profesional, en diversas artes marciales y diferentes deportes de combate.

Fue campeón argentino de full contact. Es un motivador nato, capaz de observar las deficiencias de cada persona y así poder ayudarlas a lograr que exploten al máximo su potencial. Algunas personalidades que eligieron mi entrenamiento para modelarse y explotar su potencial: Delfina Chaves, Barbi Velez, Jesica Cirio, Manuela Viale, Nicolás Riera, Fede Bal, Juan Guilera, Dalma Maradona, Agus Sierra, Lucía Pedraza, Jimena Grandinetti.

¿Cómo es el método?

El Challenge de 30 días consiste en un entrenamiento mensual con diferentes trainings diarios (glúteos, abs, cardio), via online y a través de videos. Cuenta con trabajos de boxeo y kick, sin elementos, para perder hasta 500 calorías por sesión, y un asesoramiento nutricional desarrollado por la profesional del equipo.

Al acceder al pack completarás un formulario y luego tendrás acceso a la sección de videos que te irán proponiendo las diferentes rutinas. También podés acceder al Challenge de 30 días VIP con seguimiento individual y rutinas ajustadas en base a tus necesidades: clases one on one. Se realiza un control del progreso mediante fotos y cada 15 días reuniones vía ZOOM con el equipo de trabajo para resolver las dudas puntuales.

Info e inscripción en: www.federicodevesa.com - IG @federicodevesa