Fernanda Cejas: De emprendedora a empresaria

Empoderada e intensa son las palabras que mejor la definen, Fernanda de 30 años divide sus días entre la maternidad, la atención a sus clientas y su academia “FER CEJAS ACADEMIA & ESTUDIO”, la cual asisten personas de toda Argentina para capacitarse e incluso de países vecinos. Paso de ser una emprendedora nata, como ella misma se define, a una empresaria reconocida por su trabajo en la micropigmentacion a nivel nacional.

Fernanda, ¿cómo es el vínculo que generas con tus alumnas?

Soy una persona muy intensa y apasionada, no dejo nada librado al azar, me gusta perfeccionarme y capacitarme constantemente para que mi trabajo sea excelente como así también el de mis alumnas. Me considero muy exigente con ellas para que su trabajo sea impecable, digno de admiración tal como me gusta trabajar. Me gusta compartir con ellas mis experiencias, errores, conquistas, los caminos que tomé y también acompañarlas en el proceso de emprendedoras.

¿A quiénes están destinadas las clases en la Academia y qué salida laboral genera el curso?

Mis Workshops de micropigmentacion están destinados a personas sin experiencia y que jamás se acercaron al área de la belleza, como así también para quienes ya realizaron capacitaciones anteriormente pero aún no tienen la seguridad para comenzar a trabajar.

Es un rubro muy amplio y bastante redituable podes ganas hasta $60.000 por día si se lo toma con la seriedad y respeto que se merece, ya que trabajamos en el rostro y él autoestima de las personas.

En este último tiempo incluí niveles de perfeccionamientos para que mis alumnas puedan avanzar cada día en su trabajo. Si bien el 80% depende de ellas me encanta acompañarlas y guiarlas en su progreso hasta convertirlas en micropigmentadoras exitosas.

Cada Workshop está pensado para que puedan comenzar a trabajar de inmediato, ya sea en su propia casa en un spa de manera independiente o en algún centro, teniendo que capacitarse en primera instancia, ya que este trabajo requiere de mucha práctica, capacitación y experiencia.

¿Qué especialidades llevas a cabo en el curso?

Entre ellos, Workshops de microblading, pelo por pelo; Workshop de micropigmentacion con Dermografo, en labios párpados y cejas y sus respectivos perfeccionamientos.

¿Dónde se realiza el curso?

Las inscripciones están abiertas y para mí sería un honor capacitar a más profesionales y abrirles las puertas de mi casa, que es mi academia, donde todo fue creado y pensado con mucho amor para transmitirles que todas podemos brillar y que juntas podemos hacerlo.

