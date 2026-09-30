La tierna anécdota que contó Anne Hathaway y que involucra a su hijo y Lionel Messi

Anne Hathaway se encuentra promocionando su nueva película Verity y en este contexto se refirió al impacto global de Lionel Messi. La actriz estadounidense destacó especialmente la admiración que despierta el futbolista entre los más chicos y recordó una tierna anécdota que involucra a su hijo.

Qué dijo Anne Hathaway sobre Lionel Messi

Anne Hathaway sorprendió al contar una tierna anécdota familiar que tiene a Lionel Messi como protagonista. Durante una reciente entrevista con TN, la estrella de Hollywood recordó cómo el capitán argentino se convirtió, de manera inesperada, en el punto de conexión entre su hijo y otro chico que acababa de conocer.

La protagonista de El diablo viste a la moda relató que su hijo había conocido a otro niño y que ambos intentaban encontrar algún tema en común para comenzar a conversar. "Presencié un momento muy tierno. El otro día estaba con mi hijo y él estaba conociendo a un nene nuevo", comenzó a relatar. Y agregó: "Vieron que los niños pueden ser tímidos entre ellos. Al fin y al cabo, son niños. No sabían de qué hablar".

En medio de ese momento, apareció el nombre de Lionel Messi, una figura que logró generar una conexión inmediata entre los dos. "Entonces me dirigí al otro niño y le pregunté: '¿Te gusta Messi?'. Él me respondió 'ah sí' y mi hijo dijo 'me encanta Messi'", reveló.

Anne Hathaway

Ese pequeño intercambio alcanzó para que ambos descubrieran que compartían la misma admiración por el capitán de la Selección Argentina. "Ahí mismo se hicieron mejores amigos", contó Anne Hathaway entre risas. La artista contó la adorable situación y destacó el alcance que tiene la figura del futbolista mucho más allá del deporte.

“Messi es un puente para tantas cosas maravillosas”, expresó Anne Hathaway al referirse a la inesperada manera en la que su hijo logró conectar con otro niño tras mencionar al astro del fútbol. De esta manera, dio a conocer una tierna anécdota que involucra a su hijo y Lionel Messi, y despertó la reacción de sus fanáticos argentinos.

Anne Hathaway en la espera de su tercer hijo

Anne Hathaway, ganadora del Oscar y protagonista de exitosas películas, se encuentra en pareja con el actor, productor de cine y diseñador de joyas Adam Shulman. Se conocieron en 2008, durante un festival de cine, y cuatro años más tarde se casaron. Juntos formaron una familia con la llegada de Jonathan (10) y Jack (6).

Anne Hathaway

En el último tiempo, Anne Hathaway dio a conocer una dulce noticia: espera su tercer hijo. En cada evento al que se presenta, decide mostrar su pancita y la enorme felicidad que atraviesa. Si bien suele mantener su vida familiar lejos de la exposición pública, este embarazo decide compartirlo con el público y combinar así su agenda laboral con la espera de su bebé.