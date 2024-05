Flora Underwear

CREDITO CARAS

Florencia, ¿cómo fueron los inicios del emprendimiento y con qué finalidad lo llevaste a cabo?

Flora surge por la necesidad de talles, de tener ropa interior cómoda y que no lastime. A medida que fue creciendo, todos los diseños se hicieron en base a lo que sienten las mujeres de entre 18-45 años. Trabajar con las redes, crear una comunidad, me ayudo a mí y a estas mujeres a tener un espacio de contención y de escucha. Hay muchas historias atrás de un talle, hay vivencias que las tenemos guardadas y que en ese momento nos causó dolor, al no conseguir nuestro talle y que necesitamos hablarlo, hacerlo visible y no callarnos por ejemplo si vamos a un local y nos dicen "talle para vos no hay".

¿Cuáles son los productos que brindan al público?

Hace siete años que todas las prendas se hacen en ocho talles, tanto los conjuntos, las bombachas, los bodys y cualquier otra prenda y cualquier otro diseño que surja. Toda la molderia es hecha por mí, basándome en la tabla de talles industrial, pero también en analizar cuerpos, en la morfología corporal, más que nada de mis clientas para poder ofrecerles un producto que las haga sentir bien, sin molestias.

¿Qué proyectos tienes por delante?

Actualmente estoy trabajando mucho con las redes, sé que hay muchas mujeres con ganas de encontrar conjuntos que las haga sentir libres, no apretadas o incomodas. Una de las metas para este año es llegar a muchos más puntos del país, si bien ya enviamos a 21 provincias y el feedback de las clientas es muy bueno después de la compra y de recibir el producto, me gustaría llegar a mas ciudades para que ese sentimiento se multiplique y como me dicen muchas chicas, que la única ropa interior que usen sea Flora.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Lo que me diferencia es la comunidad que pude generar con la comunicación en redes, es ese espacio que le doy a las clientas de contarme sus historias y tratar de transformar lo malo, por lo cual yo pasé también en la adolescencia al entrar a un local y no encontrar ropa de mi talle, y hacer lo que no se consigue en el mercado.

Datos de contacto:

Celular 2241527652

Instagram y Tik Tok: floraunderwear

Tienda online: floraunderwear.com.ar