Florencia Rivero: Peluquera Under

¿Cómo fueron tus inicios en el rubro?

Mis inicios en la peluquería comenzaron desde muy chiquita. Recuerdo haberle cortado el pelo a todas las muñecas de mi hermana mayor, y a mis hermanos les cortaba el pelo con tijera de colegio. Recién a las 21 años comencé a trabajar en una peluquería en Villa Allende, en la provincia de Cordoba, allí mi gran maestra Claudia Salamanca me empujó a este mundo. En ese tiempo trabajaba y cursaba la carrera de peluquería en Academia Bertoldi, donde me recibí en el 2014 y que en la actualidad me dieron la oportunidad de iniciar allí mis capacitaciones presenciales que continúan hasta el día de hoy. Trabajé años con Claudia hasta que en el 2015 abrí mi salón en mi ciudad, Unquillo.

Eduardo Sac y Cristian Arena de Schwarzkopf Argentina se contactaron conmigo y me llevaron al equipo creativo de la marca. Allí conocí a Miguel Ferri que en una sola charla me cambió toda la visión que tenía sobre el color y me animé a todo. Comencé a romper todos los esquemas del color, del peluquero tradicional, de todas las normas de la profesión.

Además, me perfeccioné en el centro técnico de la marca en Buenos Aires

¿Cuál es tu actualidad en lo que respecta a la peluquería?

Este año representé a Schwartzkopf Argentina en el festival internacional de peluquerías Hairdresser United Latam. Esto llevó a potenciar más mi actividad en mis redes sociales, las cuales manejo personalmente con muchísima dedicación, donde comparto muchas horas de vivos mostrando técnicas, tendencias, trabajos, dando consejos basados en mis conocimientos.

Actualmente me encuentro con mi salón desde hace siete años. Lanzamos diez cursos online en formato vídeo y giramos por todo el país dando capacitaciones presenciales, junto a mi gran equipo de trabajo compuesto por Gisela Rivero, Natalia Díaz y Daniel Sklofsky, que sin ellos no podría lograr todo esto.

¿Qué desafíos tienes en mente de cara a los próximos años?

Me veo generando nuevos caminos y espacios para llevar a lo más alto posible esta profesión tan antigua que está pasando por una revolución y va camino a que la gente la reconozca como arte.

Yo no tiño una cabeza, yo la imagino, la diseño en mi mente y la dibujo.

Datos de contacto:

Instagram: @floppyrivero

Web: floppyrivero.com