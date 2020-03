Focu: el valor de retratar tus momentos

Con una experiencia de más de 10 años en el rubro, Focu se ha convertido en la marca líder del mercado de la fotografía en nuestro país. Con productos innovadores y estrategias basadas en la calidad del servicio se han posicionado de gran manera y hoy le cuenta a Caras como ha sido ese camino y las grandes satisfacciones obtenidas en su transcurso.

¿Qué es Focu y cómo fueron sus comienzos?

Somos una empresa que el año pasado cumplió una década. Las estadísticas marcan que de cada diez compañías que se crean al año en Argentina, sólo una va a tener la suerte (o capacidad) de llegar a los diez años de vida. Gracias a nuestra capacidad hemos logrado ingresar en este selecto ranking de un país tan complejo. Y la verdad es que sentimos orgullo y felicidad por haberlo logrado.

Nuestro trabajo es materializar el sentimiento, tanto de amor, felicidad, melancolía, alegría, paz, emoción, que genera una imagen. Lo hacemos con calidad, eficiencia y respeto desde el primer día. Y así lo vamos a seguir haciendo. Es la tarea fundamental de las decenas de personas que trabajamos los 361 días al año en Focu.

¿De qué productos/servicios disponen? ¿Qué ventajas tienen los mismos?

Tenemos todo tipo de foto-productos. Desde las simples y clásicas fotos en papel hasta cuadros en lienzo con fotos impresas. A ellos se le suman fotolibros, rompecabezas personalizados, tazas cerámicas, tazas mágicas, cuadros decorativos, accesorios, mapas y un sin fin de variantes.

Cada producto que hacemos es único, artesanal y personal. Los realizamos con calidad, mucho respeto y amor por lo que hacemos, porque sabemos el valor sentimental que puede tener para quien lo reciba.

Por otra parte, nuestros tiempos de entrega son muy superiores a los de la competencia. Trabajamos 361 días año de 10 a 22hs para satisfacer a nuestros clientes.

¿Como ha variado el mundo de la fotografía desde que comenzaron hasta hoy?

En 2009 creamos una empresa de fotografía cuando el mundo aseguraba que el mercado de la materialización de fotos estaba en extinción debido al crecimiento de la fotografía digital. Se pensaba que ya no hacía falta mirar y tocar una foto (en papel u otros soportes) cuando uno podía verla en una pantalla o almacenarla en un disco duro.

Aún no existían los Smartphones tan potentes, ni la nube para almacenar fotos. Las cámaras digitales estaban en auge y los celulares no sacaban fotos de calidad suficiente para imprimir.

Muchas casas de fotografía, lamentablemente, cerraban o mutaban a poli-rubros para poder mantenerse. Gigantes históricos de nivel global, como Kodak, se desmoronaban debido a cambios tecnológicos y culturales a los que no supieron adaptarse.

Internet ya estaba instalado en la sociedad, y cada vez más gente empezaba a entender y a ingresar en las redes sociales. Se creía que los shoppings desaparecerían, al no soportar la competencia del e-commerce.

El futuro (ya el hoy) iba por ahí. Lo físico, lo tangible, lo material, parecía tener los días contados. Era fines de la primera década del siglo 21. Lo real parecía ser historia: nos dominaría lo virtual.

Haciendo un simple análisis, la idea más absurda era crear una empresa de fotografía. Nosotros lo hicimos. El mundo siguió avanzando. Toda la transformación tecnológica y cultural de inicios del siglo se va afianzando y encontrando su lugar en nuestras vidas.

Con el tiempo entendimos que el sentimiento que genera ver y palpar la imagen de un momento es mucho más fuerte, real y poderoso que almacenarla en un dispositivo.

Son líderes en el mercado. ¿cómo han hecho para lograr esto? ¿Es posible mantenerse con los cambios constantes que suele haber en el rubro?

Somos líderes porque somos extremadamente autocríticos y no paramos de mejorar e innovar. Miramos mucho más hacia adentro, crear decenas de puestos de trabajo nos genera una gran satisfacción y responsabilidad en esta sociedad argentina tan complicada y desigual.

Intentamos estar siempre actualizados en lo que es tecnología tangible (equipos, hardware, productos) y en la no tangible (gestión, procesamiento de imágenes, tecnología web, desarrollo de sistemas).

¿Dónde están ubicados los locales de Focu?

Actualmente tenemos locales en los shoppings Alto Palermo, Abasto, Dot y Distrito Arcos. Años anteriores hemos tenido más sucursales en otros centros comerciales y hasta fuera del país, pero las recesiones y la inestabilidad de este país nos obliga a aprender adaptarnos siempre a las circunstancias.

¿Que buscan darle al cliente con su trabajo?

El primer objetivo es materializar el sentimiento -de amor, felicidad, melancolía, alegría, paz, emoción- que genera una imagen. El segundo es brindar el mejor servicio que podamos. Sabemos que el argentino no está acostumbrado a que las empresas lo traten bien, humanamente, y nosotros lo hacemos. El resultado y la respuesta de la gente es muy gratificante. Nos genera una energía que nos renueva.

El tercero es locación. Estar dónde y cuándo el cliente nos necesite. Por eso invertimos tanto en Shoppings y en servicio de envíos para todo el país.

¿Cuentan con maquinarias especializadas?

Para cada producto usamos máquinas de impresión especializadas. Nuestra política es siempre la calidad en la producción. Para ello utilizamos siempre equipamiento de primeras marcas y siempre insumos originales.

No ahorramos en genéricos ni en segundas marcas, porque conocemos los resultados. Nuestros principales proveedores son gigantes como Fujifilm, Kodak, HP, Epson, y con todos tenemos una excelente relación ya que sabemos que un buen proveedor es tan importante como un cliente.

¿Cuál es el vínculo que se genera con el cliente?

Al momento en que una persona nos envía una foto, sabemos que nos está entregando parte de su vida, está dejando en nuestras manos sus emociones o recuerdos más profundos.

Sabemos que debemos ser muy respetuosos y tratar cada imagen con el mayor de los cuidados. El vínculo es de respeto, gratitud y felicidad al ver el resultado.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que obtienen?

No es habitual trabajar un rubro en el que la gente sea tan agradecida cuando uno les entrega ni más ni menos que lo que ellos pidieron y por lo cual pagaron. Eso es muy gratificante y satisfactorio.

Hacia adentro, la satisfacción de crear decenas de puestos de trabajo en esta sociedad argentina tan complicada y desigual nos genera una gran satisfacción y responsabilidad.

Así como mucha bronca e impotencia al tener que achicar estructuras a causa de crisis económicas habituales y recurrentes del país.

¿Como se ven y se proyectan en el futuro?

Siempre apuntamos a un crecimiento real, sobre bases sólidas y sustentables. No nos gustan las "burbujas".

Por un lado, tenemos planes de expansiones dentro y fuera del país. Por otro lado, planes de desarrollos tecnológicos para poder ofrecer más productos y mejor servicio. Todo requiere mucho tiempo, inversión y una cuota fundamental de suerte.

Para contacto: info@focu.com.ar

Conoce más ingresando en sus perfiles de Instagram y Facebook.