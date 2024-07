Gabriela Palópoli: Vivir la vida sin “un sentido claro” que nos ponga como protagonistas de ella no es una opción, es una decisión

CREDITO CARAS

Cuando nos olvidamos de nosotros, los caminos de la vida nos pueden parecer distantes, sinuosos, y nos podemos estancar haciéndonos sentir incomodidad constante y sofocados. Un conflicto provoca desorden en nuestro ser, y para poder superarlo necesitamos conocernos.

Levantarnos cada día en un modo "sin sentido" puede ser agobiante. Trabajar en uno, es una Acción constante. Vivir la vida sin "un sentido claro" que nos ponga como protagonista de ella, no es una opción, es una decisión.

¿Qué nos sucede cuando no nos valoramos? ¿Qué nos sucede cuando todo lo que somos son defectos? ¿Qué nos sucede cuando sentimos que no vamos a poder con ningún desafío diario? ¿Qué nos sucede cuando nos olvidamos de decirnos "Lo lograste", "Pudiste", "Qué bueno esto que hiciste"? ¿Qué nos sucede cuando perdemos el valor por nuestra vida? ¿Qué nos sucede cuando no tenemos claridad y las sombras de los "NO tengo", "NO logré", "NO puedo", nos atrapan? Lo que sucede es que nos creemos todo lo que nos decimos y dejamos de mirarnos, de aceptarnos y querernos. Dejamos de apoyarnos, dejamos de creer en nosotros, dejamos de sentir, en muchos casos, respeto y orgullo por nosotros. Y los resultados se ven y se sienten en nuestro cuerpo.

La vida son etapas, y en cada una de ellas vivirla requiere de nuestro protagonismo. Si estamos pendientes de todo lo que pasa afuera, es factible que vivamos de afuera hacia adentro. Y en mi opinión, es de adentro hacia afuera, para poder acompañar el regalo más valioso que tenemos, que es vivir. Si lo de afuera te captura lo de adentro se opaca, se pierde y, como el agua estancada, no fluye, te intoxica y con el tiempo la falta de sentido en el día a día te atrapa.

Cuando comprendí que mi mente puede ser mi mejor amiga o mi peor enemiga, todo cambió. Esto, en vos, se puede revertir y podés sanar esos pensamientos, conductas y patrones disfrazados de mecanismos de defensas o supervivencia y es posible a través de una transformación real desde el amor. Lo que hoy te está sucediendo no marca quién estas siendo. Si te dijera que vivir la vida queriéndote y respetándote es una opción real ¿qué dirías?

Tenemos en nosotros los recursos perfectos para vivir la vida que queramos, solo requiere de animarnos a encontrarlos y experimentarlo en el día a día. En las sesiones de coaching podemos trabajar con mi método Los Tres Auto para la acción, a TU ser, para poder ser quien elijas ser. Si hoy estas pasando por alguna circunstancia de las que comenté anteriormente, "Tu vida te está llamando para ser atendida". ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a seguir esperando?

Gabriela Palópoli

Coach ontológico

Neurocoach

Coach en organizaciones

Gestión emocional

Para contactarte con Gaby

Web: https://f-m-d.my.canva.site/conectar-con-tu-ser

Instagram: @coach.gabriela.palopoli (ConectarconTuser)

Whatsapp: +54 9 1168632746