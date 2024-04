Gira Latinoamericana de MUBRI, convocando al sector joyero al BSM Brasil 2024

CREDITO CARAS

Terminaste la primera parte de la gira por América Latina, ¿cuál fue el objetivo principal y cómo fue la respuesta de los empresarios?

El objetivo era presentar el evento BSM Brasil en Sao Pablo, que se realizará los días 14 y 15 de mayo, pero aproveché para explicar cómo estas acciones ayudan a los empresarios de la región a crecer, no sólo aumentando proveedores de calidad, sino también conociendo nuevas tecnologías y estrategias de negocio para sus empresas, con una respuesta en general positiva, los empresarios comprendieron inmediatamente la importancia de este evento y lo que podría resultar para sus propios negocios, sobre todo en tiempos difíciles, venir con novedades y propuestas es una motivación extra para la región de América de Sur.

Mencionaste tiempos difíciles, ¿cómo ves la situación actual del mercado sudamericano?

Veo una gran oportunidad para renovarnos y buscar nuevas alianzas para expandir negocios. Es en las crisis cuando aparecen las mejores respuestas al crecimiento de la empresa, lo digo por experiencia personal. El consumidor sigue dispuesto a consumir, lo que necesitas es entender que la comunicación y la forma de llegar a nuevos clientes y mercados ha cambiado y el emprendedor necesita adaptarse a este cambio. Empresarios de distintos lugares van a venir a Brasil para BSM Brasil 2024, eso demuestra que el mundo quiere hacer negocios con la región, no tiene sentido cerrarse.

¿Cuál es la relación entre los jóvenes y el consumo de joyas?

Los jóvenes naturalmente priorizan los productos que tienen tecnología, pero agregan accesorios que realzan su apariencia. Su preocupación al usar joyas es saber su origen, ellos están muy preocupados por el tema de la sustentabilidad y no quieren presumir de algo que puede ser de origen ilícito o nocivo para el medio ambiente. En cambio el consumidor mayor está más preocupado por el valor añadido de la pieza ya que también ve la joya como una inversión. Personalmente creo que ambos tipos de consumidores aciertan en su valoración, las joyas siempre serán una excelente inversión, pero hay que preocuparse por su origen, velando por la preservación del medio ambiente y la prevención del trabajo esclavo en regiones vulnerables.

¿Qué les dirías a las mujeres que quieran seguir el camino que tú vienes tomando dentro del sector?

No escuches a la gente que dice que es un sector cerrado, más para hombres. Si realmente disfrutas lo que haces, naturalmente te adaptarás a los desafíos. Las mujeres tenemos en nuestra naturaleza superar desafíos, logramos equilibrar nuestros distintos roles, sabemos que no es algo fácil de manejar pero aun así muchas lo logran brillantemente. Hay que agradecer a estas personas que intentan cerrar puertas porque son nuestro combustible y motivación para ir tras nuestros sueños. Por último, no dejes que nadie te haga creer que no puedes hacerlo.

Datos de contacto:

Web: www.mubri.com/bsmbrasil/

Mail: [email protected]

Instagram BSM Brasil @bsmbrasil

Instagram Mubri @mubri.internacional