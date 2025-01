Gracias a la Crisis

CREDITO CARAS

Así empezó mi camino. En el 2004 pateé el tablero de las seguridades. Hasta ese momento, era Directora de una prestigiosa escuela bilingüe, pero, producto de una crisis, la vida me arrinconó con dolor y grandes pérdidas, como si me dijera: “Saltá a lo desconocido porque este ya no es tu lugar”.

Para entonces, ya me había formado en varios métodos y terapias holísticas, sólo como un proceso de auto-sanación. Quería modelarme como un mejor ser humano, y sigo haciéndolo, porque ese trabajo nunca termina.

Todos, en algún momento, estamos al borde de un abismo personal, pero dicen que cuando estás allí, a tus pies le nacen alas. Así fue conmigo.

Decidí soltar todo y crear algo nuevo en mi vida. Mi nuevo mundo se llamó Casa Bambú, un lugar de encuentro para la sanación y la expansión de consciencia.

Ante las crisis tenés dos caminos: sentirte una víctima y sufrir mientras te quejás, o tomar todo ese paquete de dolor y hacer algo que ayude a otros. Claramente, el segundo camino fue el mío, y es el de mi propuesta: ayudar y acompañar a otros con conocimientos profundos que a mí misma me sirvieron para sanar mis heridas.

Así empezó un nuevo ciclo que ya lleva 20 años, acompañando a personas a resignificar sus vidas y sus crisis para abrir nuevas oportunidades de crecimiento. De todas las herramientas que aprendí y transmití en estas dos décadas, las Constelaciones Familiares fueron y son un tesoro de sanación.

Este método, creado por Bert Hellinger, nos posibilita desenredar nudos y ataduras que nos impiden vivir nuestra vida con plenitud y amor. La filosofía que sustenta este método transforma realidades. Por eso, hoy tengo una formación pensada para todos: si quisieras hacer cambios en tu vida, conocer los nudos de tu clan y aprender a mirar con otros ojos tu mundo, cursás solo el primer tramo. Si, además, sentís como yo el impulso de ayudar a otros, seguís el segundo tramo para volverte un facilitador del método.

Sanar es amigarnos con nuestra historia, comprendiendo que nada fue equivocado, porque todo conspiró para que seamos lo que hoy somos. De nosotros depende aprender y conectar con nuestra Alma para tomar buenas decisiones. Sanar es mirar con nuevos ojos viejas realidades para transformar nuestro presente.



