HAUSDECO: la magia de vivir en el espacio soñado

Carolina Lozada, siempre tuvo un fuerte amor por la arquitectura y el diseño de interiores. Con estudios en el campo, la profesional busca brindarles a sus clientes ambientes simples y funcionales para que puedan reinventar sus espacios a la medida de cada uno. Hoy ella conversa con nosotros y nos cuenta sobre como fue su trabajo durante la pandemia y como se reinventó para darles a sus clientes un servicio de primer nivel.

“En mi caso, la pandemia me trajo muchas satisfacciones, me dio un nuevo espacio de trabajo y la posibilidad de a explorar formas diferentes de hacer lo que me gusta y para lo que me formé”, destaca Carolina quien resalta que “durante los primeros meses comencé a transmitir conceptos e imágenes por redes sociales y eso me llevo a trabajar de manera online, sin haberlo hecho antes. Publicando esos trabajos, comenzaron a surgir nuevos seguidores y con ellos nuevos proyectos de asesoramientos, reformas y estilismos”, afirma la profesional.

¿Cuáles eran las principales inquietudes o consultas?

La pandemia nos llevó a todos a vivir y convivir puertas adentro, por lo que el entorno era nuestro paisaje diario y con eso vino la necesidad de adaptar y reinventar espacios donde uno pudiera dormir, vivir, trabajar y también disfrutar.

Las consultas se centraban en mejorar los espacios, adaptarlos a una nueva vida, dándole a cada uno la versatilidad necesaria según la necesidad y también estilizarlos para convertirlos en un espacio agradable.

¿Cuáles son tus trabajos actualmente?

Hoy estoy enfocada en varios proyectos y casualmente varios tienen que ver con el estilismo, algo que me encanta por estar tan ligado al arte y sobre todo a transmitir y a comunicar.

Y hablando de arte, uno de ellos es en el nuevo programa de Ernestina País (@ernestinayelotropaisok, todos los sábados 13 horas por NET TV) donde la intensión es acompañar la idea del programa desde el ambiente también. De esa manera generamos un clima agradable y fresco, en el marco de un espacio con características francesas.

Para eso busco darle al espacio calidez, armonía y frescura, además de incorporar a la mesa, “nuevas formas de recibir”, que tienen que ver con la simpleza de la naturaleza, al alcance de todos. La idea es ir “componiendo” con diferentes elementos, dándole una agradable bienvenida a nuestros invitados cada sábado.

¿Qué es lo que disfrutas de tu día a día?

Lo que más amo de mi trabajo es entrar en espacios nuevos, conocer a las personas y hacer una buena lectura de ellas, para poder ayudarlos a crear el espacio que les gusta.

Muchos saben cuales son sus gustos, pero no logran darse cuenta de como llevarlo a la práctica. Ahí es donde aparece mi satisfacción que es poder crear con ellos, porque en definitiva son nuestros compañeros de trabajo, con quienes terminamos de concretar las ideas.

También me da mucha satisfacción poder tener esa versatilidad en el trabajo, hace que no me aburra nunca. Pasando de diseñar baños, cocinas y dormitorios a estilizar espacios como bares y restaurantes.

¿Cómo te proyectas a futuro?

Me proyecto trabajando, diseñando nuevos espacios, comenzando nuevos desafíos y nuevas formas de comunicar desde mi espacio.

Durante muchos años, también trabaje, detrás de escena en otros rubros, donde los escenarios, espacios para el entretenimiento y la diversión eran protagonistas. Sin dudas que es un espacio que me encanta: los ritmos y la velocidad de trabajo son otros, porque requiere de agilidad en la producción, pero se logra comunicar plasmando arte y diseño. Esa es una de las cosas que realmente disfruto y más aun teniendo una libertad creativa única.

Datos de contacto: IG: @hausdeco_estudio - Mail: [email protected] - WhatsApp: 156 245 8555