Hinchazón abdominal: por qué cada vez más mujeres la padecen y qué puede haber detrás

¿Comés saludable, cuidás lo que elegís y aun así terminás el día con la panza como un globo o como si estuvieras embarazada? ¿Sentís que ya no sabés qué comer, qué sacar o qué cambiar para dejar de sentirte así?

La hinchazón abdominal, los gases, el estreñimiento, la diarrea, el reflujo y las digestiones pesadas son motivos de consulta cada vez más frecuentes. Y muchas mujeres llegan con una misma sensación: “Como saludable, pero igual me siento inflamada”.

La realidad es que la hinchazón no siempre se debe a un alimento puntual ni significa necesariamente que exista una intolerancia. Puede ser la manifestación de distintos factores que están afectando el funcionamiento del sistema digestivo.

¿Qué puede estar detrás?

La alimentación es uno de los factores a evaluar, pero no el único. Algunos alimentos, combinaciones o cantidades pueden generar más gases o distensión en personas susceptibles. También importa cómo comemos: hacerlo muy rápido o tener horarios desordenados puede influir.

A esto se suman el estrés, la falta de descanso y el sedentarismo. El intestino y el cerebro están estrechamente relacionados, por lo que períodos de mucho estrés pueden alterar el funcionamiento intestinal y aumentar la percepción de las molestias digestivas.

¿Cómo recomiendo abordarlo?

El primer paso no debería ser eliminar cada vez más alimentos. Antes hay que entender qué está pasando.

Es importante observar cómo son las evacuaciones, cuándo aparece la hinchazón, qué otros síntomas existen, cómo son los horarios y cantidades de comida, el descanso, el estrés y los antecedentes digestivos.

A partir de allí, el abordaje debe ser individualizado: mejorar el tránsito intestinal, revisar la alimentación, incorporar movimiento, favorecer un buen descanso y trabajar sobre los factores que puedan estar manteniendo los síntomas.

¿Cuándo consultar?

Si la hinchazón es frecuente, persiste en el tiempo o afecta tu calidad de vida, es recomendable consultar con un profesional. Y si aparece junto con pérdida o aumento de peso involuntario, sangrado, dolor intenso o cambios importantes y persistentes en el ritmo intestinal, la consulta es especialmente importante.

Lic. Cecilia Murua - M.P 3589

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