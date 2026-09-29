Quién es Ciara Nin, la nuera de Teresa Calandra: DJ, influencer y nueva panelista de Gran Hermano Uruguay

Ciara Nin, la nuera de Teresa Calandra, desarrolló una identidad propia y encontró en la música una de sus grandes pasiones. Además, recientemente, debutó como nueva panelista de Gran Hermano Uruguay, la primera edición que se realiza en el país vecino.

Ciara Nin: quién es la nuera de Teresa Calandra y nueva panelista de Gran Hermano Uruguay

Ciara Nin, la nuera de Teresa Calandra, se sumó como panelista de Gran Hermano Uruguay, el formato internacional más exitoso del mundo que se trasmite en Canal 10 de dicho país. Si bien se la reconoce como familiar de la empresaria, lo cierto es que desde hace tiempo construyó su propio camino en el mundo de la música y las redes sociales.

Ciara Nin tiene 48 años y es DJ, diseñadora e influencer. La comunicadora está en pareja con Hassen Balut, hijo de Teresa Calandra, desde hace 22 años. Juntos formaron una familia y son padres de Asia, Santos y León. Su reciente debut en el reality estuvo marcado por una dolorosa partida: su padre Raúl Pascual falleció días antes.

Ciara Nin y Teresa Calandra

Ciara Nin y su pasión por la música

La relación de Ciara Nin con la música comenzó cuando era apenas una niña. Desde los 12 años, ya encontraba la manera de acercarse a las canciones que disfrutaba: grababa cassettes con temas que escuchaba en la radio y esperaba aquellos programas que pasaban la música que más le gustaba para poder conservarla.

Con el paso del tiempo, esa afición se transformó en una verdadera profesión. En 2002, recibió una propuesta que inicialmente parecía algo casual: pasar música con CDs en un evento llamado Ronda de Mujeres. Sin embargo, aquella experiencia terminó siendo un punto de inflexión en su vida y la llevó a descubrir un universo del que ya no quiso alejarse. Desde entonces, la música se convirtió en una parte fundamental de su identidad y en uno de los caminos que decidió seguir profesionalmente como DJ.

Ciara Nin, la nuera de Teresa Calandra

Ciara Nin y su vínculo cercano con su suegra, Teresa Calandra

Además de compartir una familia, Ciara Nin mantiene un vínculo muy cercano con Teresa Calandra, a quien considera mucho más que su suegra. Según contó en una entrevista con Para Ti en enero de este año, entre ambas existe "una relación de madre e hija".

Ciara Nin destacó especialmente el cariño, el respeto y la admiración que siente por Teresa Calandra. También puso en valor el ejemplo que ella le transmitió a su hijo Hassen y del cual puede disfrutar en su vida de pareja. En ese sentido, remarcó la importancia de haber encontrado un modelo de mujer capaz de desarrollar su propia identidad y, al mismo tiempo, construir una vida familiar plena.

Ciara Nin y Teresa Calandra

Actualmente, la vida profesional de Ciara Nin suma un nuevo capítulo con su incorporación como panelista de Gran Hermano Uruguay. El desembarco en televisión se suma a su trabajo como DJ y a su presencia en redes sociales, donde comparte distintos aspectos de su vida.

Sin embargo, cuando habla de sus proyectos a futuro, sus objetivos no parecen estar centrados únicamente en lo profesional. A corazón abierto, Ciara Nin contó en aquella entrevista que sus deseos tienen más que ver con la manera en la que quiere vivir los próximos años. Entre sus prioridades aparecen continuar vinculada a la música, pasar la mayor cantidad de tiempo posible frente al mar y disfrutar de sus afectos.

Teresa Calandra y Ciara Nin

En resumen, Ciara Nin es la nuera de Telesa Calandra y tiene 48 años. Es DJ, influencer y nueva panelista de Gran Hermano Uruguay. La integrante del reconocido formato se encuentra casada hace 22 años con Hassen Balut y tienen tres hijos: Asia, Santos y León.