Yanina, ¿cómo fueron los inicios del emprendimiento?

Siempre me interesé por todo lo que es belleza personal, trabajaba como Radióloga, pero sentía que no era algo que me apasionaba a pesar de que siempre tuve vocación por la atención al cliente y ayudar a las personas, siempre quise tener mi propia empresa, o algo que sea mío. A raíz de esto, me puse a investigar sobre el negocio de la belleza y tomé la decisión de abrir mi propio salón.

Todo esto es gracias al apoyo fundamental de mis amigos y familia y mi hermana que es mi socia, sin ella no me hubiese animado.

¿Cuáles son los servicios que ofrecen al público?

Brindamos servicios de manicuria rusa, esmaltado semipermanente (gel), kapping gel (rubber base) / acrilico y polygel, esculpidas, soft gel, pedicuria, cejas (perfilado, microblanding, laminados), pestañas (lifting y extensiones pelo por pelo), alisados, keratinas y botox de cabello.

¿Cómo proyectas a Hof Beauty en el mediano plazo?

Nos gustaría poder abrir una sucursal más, ese es nuestro deseo y esperamos poder cumplirlo.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Lo que nos destaca es nuestra atención personalizada con los clientes, estudiamos sus gustos y les damos la mejor atención posible para que se sientan cómodos y que puedan vivir toda la experiencia. Además trabajamos con productos importados y tenemos las mejores técnicas de trabajo.

Si comenzaran nuevamente, ¿qué harían diferente?

Nada, ya que esto es una nueva experiencia para nosotras y fuimos aprendiendo de los errores y estudiando cosas nuevas para poder crecer.

Lo importante es animarse a hacerlo.

Datos de contacto:

Dirección: Teodoro García 2379, Belgrano, CABA.

Celular: 1132080851

Instagram: hof_beauty

Mail: [email protected]