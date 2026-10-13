La sorpresiva reacción de Emanuel Ortega tras separarse de Julieta Prandi: “Estoy como puedo, no estoy bien”

Esta tarde, Emanuel Ortega se refirió al sorpresivo anuncio de Julieta Prandi sobre el final de su matrimonio, a tan solo 28 días de haberse casado. La publicación de la actriz generó una fuerte repercusión en los medios y dio lugar a diversas especulaciones sobre los motivos de la ruptura. En este contexto, el equipo de Sálvese quien pueda (SQP), el ciclo de espectáculos de América TV, logró obtener el testimonio del músico, quien tuvo una llamativa reacción cuando fue abordado por el notero.

La palabra de Emanuel Ortega sobre su separación de Julieta Prandi

La palabra de Emanuel Ortega llegó con la puerta entreabierta y el rostro parcialmente cubierto, mientras apenas asomaba el micrófono del cronista. En medio de la repercusión por su separación de Julieta Prandi, el cantante se mostró reticente a hablar y pidió comprensión ante el difícil momento personal que atraviesa. “No quiero hablar con la puerta cerrada, pero entiéndame que no estoy de ánimo para hablar en este momento, pido disculpas”, expresó al comienzo, en un intento por justificar su reacción.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega | CARAS

Ante la insistencia del periodista, Ortega volvió a remarcar que no se sentía preparado para dar declaraciones. Sin embargo, alcanzó a describir cómo transita las primeras 24 horas desde que se conoció la sorpresiva ruptura amorosa. “Estoy como puedo, no estoy bien, pero ya va a pasar, son momentos”, reconoció, con palabras que dejaron entrever el impacto que tuvo la noticia en su presente.

La actitud de Emanuel Ortega sobre su separación de Julieta Prandi

Cabizbajo, con la voz entrecortada y visiblemente decaído, Emanuel Ortega volvió a reiterar su pedido de mantener distancia ante la prensa y evitar profundizar en su matrimonio. “No tengo nada más para decir. Es un momento que quisiera conservar en el ámbito de lo privado”, cerró dejando en claro su intención de atravesar este difícil presente lejos de la exposición mediática.

La reacción del hijo de Palito Ortega se produjo luego de que Julieta Prandi anunciara públicamente el final de su matrimonio, a tan solo 28 días de haber celebrado su casamiento. La noticia generó sorpresa y repercusiones, especialmente por lo reciente de la boda y por la reserva con la que ambos habían llevado adelante su relación.

Por el momento, Emanuel Ortega eligió resguardar sus sentimientos y evitar mayores declaraciones sobre los motivos que derivaron en la ruptura. Con pocas palabras, pero visiblemente afectado, dejó entrever que atraviesa horas difíciles y que, al menos por ahora, prefiere transitar este proceso en total privacidad.